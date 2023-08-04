T1》高雄海神與旅美唐維傑簽約 他曾拿啞鈴跑看台樓梯加練

高雄全家海神隊與唐維傑完成簽約。（高雄全家海神隊提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟高雄全家海神今天與今年選秀會首輪挑中的旅美唐維傑正式簽約，未來他將披上11號球衣征戰新賽季。

投入職籃的唐維傑，其實足球才是他最初接觸的運動，光華國小籃球教練馬一鳴笑說，「他以前幼幼足球賽，一個人可以踢十幾分，踢到對方守門員都哭了。」後續四年級才加入籃球隊，五年級就跟著國中生一起練，甚至訓練結束，再自我加練拿啞鈴跑看台樓梯。

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自律與好勝心，不只在球場。學長吳永盛、同屆的林庭謙出國追夢，他用一年的籃球空白，到美國語言學校換取托福成績達標，申請進聖瑪麗瑞肯高中就讀，畢業後終於獲得NCAA D1維吉尼亞軍校全額獎學金。

從買東西不會說靠比手畫腳，到獲得大學文憑的肯定，「回台灣」的念頭不是沒有。唐維傑說：「我很喜歡Kobe Bryant的一句話，『Resting at the end』， 到終點再休息。我都告訴自己再撐一下，就這樣過了七年。」

面對傷勢，也是如此。當天賦遇到傷來磨，瓊斯骨折、兩度膝傷，一個人進醫院開刀。七賢國中教練鄭曉嵐勉勵他，「越挫越勇，越努力的人越幸運。」

唐維傑說：「籃球就代表我的人生，如果沒有籃球，說不定就沒有去美國的機會，接觸那麼多人、進到職業隊。謝謝自己，這麼困難的路上都還堅持住，未來會用一樣的心態，努力作好每一件事情。」

唐維傑將披上海神隊11號戰袍，選擇11號除了因為哥哥，也是提醒自己莫忘初心，「國中是穿11號。現在加入職業隊新環境，11號背號如同重新開始，提醒自己保持謙遜。」

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