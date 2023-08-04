MLB》紅襪主帥透露未來內野規劃 權威美媒再點出張育成守備外的優勢

張育成。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪下週可能會有全新的內野組合，在史托瑞（Trevor Story）即將回歸，以及新同學烏里耶斯（Luis Urias）到來下，美國權威體育媒體《The Athletic》也撰文分析紅襪接下來的內野佈局。

儘管史托瑞可能無法在本週末就正式歸隊，但按照規定，他的復健時刻表將在下週中旬到期，屆時他將必定擔任紅襪先發游擊手；烏里耶斯則是最快可在明天被拉上大聯盟，紅襪也即於觀察他的表現如何。

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《The Athletic》點出，紅襪本季二壘火力一直是黑洞，而烏里耶斯在過去兩賽季至少有WAR值為3的貢獻，儘管今年因傷導致表現不佳，但僅26歲的他在被交易來前狀況已有回溫，若他表現良好，還有可能是明年球季的先發首選；另外，紅襪似乎也可能讓J.透納（Justin Turner）加練二壘，以達火力最大化。

「我們不得不調整球員們的角色，」紅襪總教練柯拉受訪表示，「這不代表我們將讓球員輪流先發，但隨著Trevor的歸隊以及我們對JT（J.透納）的適時觀察下，我認為替補戰力將更加強大。」

而不管是史托瑞回歸或是烏里耶斯加入，都會直接影響紅襪內野佈局，由於張育成、阿洛尤（Christian Arroyo）與雷耶斯（Pablo Reyes）均已無下放權，需經讓渡後才能降回小聯盟。

《The Athletic》指出，張育成一直是紅襪的日常先發游擊手，也是上述3人中守備最優秀的，即便他的打擊成績非常慘淡，只有1成60打擊率，但偶有全壘打演出；阿洛尤在大聯盟實績最出色，但紅襪最不放心讓他守游擊；雷耶斯本季成績最佳，且球隊對他還有控制權，但他資歷最淺，因此紅襪在人選的考量上將面臨困難抉擇。

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