T1》開鍘！簡賀宇捲入砸店風波 台新球團：終止合作關係

簡賀宇在首輪第四順位被台北台新選中，但因捲入社會事件遭終止合作關係。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕T1聯盟新秀簡賀宇今年在選秀會上以第四順位被台北台新選中，正準備在新人賽季大展身手，不料今天卻爆出他捲入砸店案，對此，台新球團晚間發出聲明表示，經溝通，雙方將終止合作關係。

來自世新大學的簡賀宇，今年T1選秀會在首輪第四順位獲得本季新球隊台新的青睞。未料還未展開職籃生涯，今卻傳出捲入社會事件，稍早他的經紀團隊出面澄清。

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經紀團隊表示，當時簡賀宇是在部落長輩、朋友請託下開車載人，但絕對沒有下車，更沒有動手，另外接受警方偵辦時，簡賀宇的手機被沒收調查，調查後完全沒有跟其他人有對話、通聯紀錄。

即便經紀團隊在消息一出後為球員出面澄清，但晚間台新球團發出聲明表示，公司對所有球員或從業人員均採取高道德標準立場，不接受任何違法或不符社會期待之非正當行為，經溝通後雙方將終止合作關係。

台新完整聲明稿如下：

針對簽約球員疑似涉入暴力事件，台新育樂公司表示，經溝通，雙方將終止合作關係。

球員簡賀宇於今年7月14日選秀獲選，選秀後球隊依照聯盟規定與球員簽約。球團於今日接獲相關消息，隨即約談球員進行調查。據了解，該社會暴力事件發生於今年選秀前，然而選手行為對青少年及社會大眾影響重大，本公司對所有球員或從業人員均採取高道德標準立場，不接受任何違法或不符社會期待之非正當行為。對與球員終止合作關係，深表惋惜。

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