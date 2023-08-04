中職》「職業運動是一門生意」 福來喜看淡洋將競爭

中信兄弟福來喜。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕中信兄弟外籍捕手福來喜昨天為本季個人首度下二軍，接下來他將與德保拉、艾里歐、艾士特與泰樂共同競爭，爭取831洋將大限的4個席位。

本季首度遭降二軍，福來喜說，「沒有感到很沮喪，棒球就是這樣，理解球隊的決定，試著讓自己的心態保持正向，當發生一些事情會使人更成長，不管心態或想法都能成為更強的人。」

請繼續往下閱讀...

與幾名助拳人隊友共同競爭，831大限兄弟會留哪幾位洋將還是未知數，福來喜表示，不會有很大的壓力，最重要的是身體健康，還能繼續打球，然後家人都在身邊，「職業運動是一門生意，球團會做決定，很感謝現在所擁有的一切，我會繼續加油。」

兄弟總教練彭政閔指出，福來喜是中職很頂尖的捕手，也有很多好的東西和想法，可以傳承更多球員吸收，對於球隊捕手一定會有很大幫助。

8月底就要決定最終洋將名單，恰總說，「當然是困難的抉擇，洋將都經歷過這樣的過程，至少都歷經過4、5隊，他們也了解這樣的生態，只要對他們直接說明，相信都滿能接受的。」

本季福來喜出賽59場，148打數敲出32安，累計打擊率2成16、上壘率2成78、長打率3成92，另有6轟、22分打點，本季他擔任捕手53場，其中46場先發，總計蹲了383.1局，出現3次失誤，守備率9成90，盜壘阻殺率5成26。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法