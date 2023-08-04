世大運田徑》三喜臨門！彭名揚400跨欄金牌、破全國、達奧運

彭名揚奪下金牌。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣好手彭名揚今天在成都世大運男子400公尺跨欄決賽，以48秒62打破全國紀錄摘下金牌，並確定進軍明年巴黎奧運，也是台灣代表團本屆第3金。

彭名揚去年在日本締造49秒32生涯最佳成績，並躍居台灣史上第三傑，他昨晚在世大運準決賽以48秒97再創個人新猷，也成為陳天文、陳傑後，第3位跑進49秒內的台灣選手。

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台灣過去在世大運400跨欄有兩次奪牌紀錄，分別是全國紀錄保持人陳天文，在2001年北京世大運鍍銅，當時創下48秒63全國紀錄，迄今還無人能破；另一位是三度進軍奧運殿堂的「跨欄王子」陳傑在2017年台北世大運摘下銀牌。

彭名揚在7月泰國亞洲錦標賽曾跑進決賽，最終以第8名作收，如今在世大運準決賽跑出個人最佳，以總排名第1晉級決賽。彭名揚透露，成都場地跑起來的感覺比亞錦賽場地好很多，但還不是開心的時候，期待決賽持續突破，力拚獎牌。

彭名揚今日決賽一路狂飆，最終以48秒62率先衝線，打破陳天文保持22年的48秒63全國紀錄，並跨過48秒70的巴黎奧運參賽門檻，也是射擊楊昆弼、游泳王冠閎、田徑跳遠林昱堂，台灣第4位篤定進軍明年奧運的選手。

土耳其選手奈茲爾（Ismail Nezir）締造生涯最佳48秒72收下銀牌，銅牌是地主中國謝智宇的48秒78，另一位土耳其阿肯（Berke Akçam）是2021年U20世錦賽金牌，生涯最佳為48秒97，這場也以48秒93再創個人新猷，但只能屈居第4。

彭名揚奪下金牌。（大專體總提供）

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