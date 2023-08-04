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中職》艾里歐是超級洋基迷 兒時偶像就是王建民

2023/08/04 19:23

中信兄弟手艾里歐。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕中信兄弟艾里歐昨天完成來台初登板，對統一獅先發7局無失分拿下勝投和單場MVP，最快球速150公里，表現令人印象深刻；有趣的是，艾里歐兒時偶像正是兄弟投手教練王建民。

艾里歐是多明尼加人，他笑說，「從小我就是洋基球迷，夢想是在洋基球場打球，兒時偶像是李維拉和王建民，我知道以前在洋基王建民先發，李維拉會幫他守成。」

今年艾里歐先在墨西哥聯盟發展，先發13場戰績5勝4敗、防禦率4.50，墨聯是著名的超級打擊聯盟，不過他透露，「墨西哥聯盟今年換球了，所以球的係數和中職感覺差不多，打擊數據不會那麼誇張，兩個聯盟都有很多好打者，每一球都不能失投，要很小心。」

艾里歐表示，在墨西哥聯盟非常難投球，因為大家都想贏球，而且瘋買運動彩券，各隊普遍都有偷暗號的狀況，所以很難投。

26歲就來台發展，以中職洋將來說並不多見，艾里歐說，其實休賽季就很想來台灣打球，聽到當地很多球員都想來亞洲打球，他也知道台灣棒球是很棒的，因此選擇到中職發展。

艾里歐沒上過大聯盟，小聯盟最高層級到3A，他坦言還有大聯盟夢想，現階段就是專注做好自己的工作，沒能拚上大聯盟是因為過去做了很多重訓，球速是提升了，卻忽略變化球準度和品質，後來變化球反而沒那麼好。

艾里歐有個專長，就是擅長剪頭髮，他笑說，14歲開始就喜歡幫人剪頭髮，小聯盟時期每個層級的隊友都會給他剪，而且還有收費，「來到台灣我已經幫福來喜剪過了。」

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