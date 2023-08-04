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世大運田徑》大翻身！彭名揚上屆準決賽就淘汰 本屆變成金牌得主

2023/08/04 20:53

彭名揚（中）奪金。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕國立體大快腿彭名揚今天在成都世大運男子400公尺跨欄決賽，以48秒62打破全國紀錄摘下金牌，並確定進軍明年巴黎奧運，也是台灣代表團本屆第3金，而他上屆世大運在準決賽就遭到淘汰，也可以證明他近年持續進步中。

大一才改練400欄的彭名揚，靠著天生優異速度，很快駕輕就熟。他曾自豪表示，「我這幾年按部就班照教練課表練習，所以練習表現好，比賽成績一定能更好，且無論國內賽或國際賽都不會緊張，因為我做好準備了。」

彭名揚近年受疫情影響無法出國比賽，努力強化體能及後段速度維持，讓自己變得更好，在2021年全國運動會以49秒72技壓3屆奧運國手陳傑摘下金牌，是他生涯首次跑進50秒內。

彭名揚在去年日本木南道孝挑戰賽49秒32締造生涯紀錄，以及日本靜岡公開賽又飆出49秒39，只是再來就始終無法突破，在今年7月參加泰國亞洲錦標賽雖有闖進決賽卻僅排第7，還好他沒有喪志，如今終於在世大運大放異彩。

彭名揚其實上屆世大運就有參賽，不過在準決賽以51秒54只排在分組第7遭到淘汰，本屆終於突破自我，準決賽跑出48秒97改寫個人紀錄，成為陳天文、陳傑後，第3位跑進49秒內的台灣選手，決賽又將自己變成全國紀錄保持者，未來將持續尋求更穩定的表現，持續在國際賽爭取佳績。

彭名揚成績大躍進。（教練曾孝生提供）

彭名揚奪金。（大專體總提供）

彭名揚（中）成績大躍進。（大專體總提供）

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