MLB》洋基赫曼因酗酒整季絕望 美媒再爆他與隊友衝突、摔爛電視

赫曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基先發投手赫曼（Domingo German）前天傳出因酗酒問題將住院接受治療，本季不會回歸，球隊也將他放進限制名單。今天更有美國媒體爆料，赫曼之所以需要入院治療，是因為他在美國時間週二於更衣室裡與隊友發生嚴重爭執。

根據《華爾街日報》報導，當時赫曼很明顯處於酒醉狀態，與隊友及總教練布恩（Aaron Boone）發生衝突，在事件中，赫曼還翻倒一張沙發、摔爛一台電視。隨後赫曼被關進蒸氣室裡，希望他流汗藉此排出體內酒精。

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根據紐媒《SNY》報導指出，當時在場目擊者確信赫曼完全受到酒影響，無法控制自己的情緒，「我不會對這件事發表言論，希望他得到適當幫忙，並走上正確道路。」布恩在昨天受訪時表示。據報導，赫曼未因涉嫌違反大聯盟家暴條例而接受調查，這將會是洋基隊內部處理的問題。

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今接受《紐約郵報》訪問，也表達對赫曼的支持，「這很令人難過，身而為人這事件影響很深，你關心隊友與他的家人，你希望他能過得更好。」

洋基目前拿下57勝52敗，距離美聯最後一張外卡還有2.5場勝差，在赫曼本季確定不再回歸後，即將傷癒歸隊的明星左投柯提斯（Nestor Cortes），則會取代赫曼於美國時間本週六對上太空人的先發。

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