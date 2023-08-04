花式滑冰》恭喜！日本「滑冰王子」羽生結弦宣布登記結婚

羽生結弦今天宣布自己結婚的消息。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕日本花式滑冰名將羽生結弦今透過官方社群媒體宣布自己登記結婚的好消息，同時不忘感謝大家對他的支持，他未來會繼續在滑冰這條路上努力，但他的發文並沒有特別提到與另一半的相關消息。

28歲的羽生結弦被譽為男子花滑歷史上最偉大的運動員之一，生涯曾在2014索契冬季奧運、2018年平昌冬季奧運奪下金牌，並連續5年位居世界排名第一。他在去年北京冬季奧運後競逐3連霸失利後宣布退休，不再參加花式滑冰的競技比賽，但會持續推廣滑冰運動。

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今天羽生結弦透過官方社群媒體宣布登記結婚的好消息，他說：「很感謝大家一直以來對我的支持，我，羽生結弦登記結婚了。這24年來，我都一直跟滑冰生活在一起，但是這幾年來，我感受到了很多東西，包含面對新冠病毒、自然災害和世界形勢所帶來的不穩定，讓我開始思考自己和這個世界，還有跟花滑有關的一切。」

羽生結弦在內文提到，現在他成為職業選手，但還是不夠成熟，即便如此，大家也是支持著他，「未來我會用我的人生來深化『羽生結弦的花滑』，並繼續努力、繼續進化，在滑冰這條路上努力，很感謝大家對我的支持。」

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