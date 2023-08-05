MLB》留住大谷翔平還「All In」補強！權威美媒號召球迷一起挺天使

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕目前56勝54敗的天使距離美聯第三張外卡還有4場勝差，先前外界都在關注二刀流巨星大谷翔平是否會被交易，最後天使不僅留住大谷，還一口氣補進多名好手，就為了衝擊季後賽。儘管此舉讓不少專家認為具有高風險，但權威美媒《The Athletic》卻撰文狂讚天使，直呼「我們都該成為天使球迷了」。

天使在一週內一口氣交易來吉歐里多（Lucas Giolito）、羅培茲（Reynaldo Lopez）、葛里查克（Randal Grichuk）、克隆（C.J. Cron）與里昂（Dominic Leone）等戰力。儘管天使可選擇交易大谷換回鉅額資產，但他們鋌而走險積極補強，這項操作是否為明智之舉也引起熱烈討論，可以肯定的是，多數球團都不會做出像天使如此大膽的決定。

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一名美聯高層用撲克牌比喻道，「你會計算自己手中的牌是否足以獲勝，天使的機率不高，是時候該棄牌，但他們反而全押上了。」該高層認為，天使的舉動會影響明年的籌碼，而他們本來可以用那些籌碼真正扭轉球隊命運。

或許很多人會「為反對而反對」，並開始唱衰天使，只為了證明連自己都比天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）還聰明。然而《The Athletic》點出另一個觀點，那就是現在應該是所有人都該支持天使打進季後賽的時刻，原因無他，試想在10月的季後賽黃金時段，球迷能見到誰站上投手丘以及打擊區？當然是大谷翔平。

一名與天使同分區的美聯高層表示，儘管天使的做法飽受批評，但如果能在季後賽第一天就看到大谷翔平雙刀出擊，而排在大谷下一棒的打者又是楚奧特（Mike Trout），這對棒球界來說是再好不過之事。

另一位國聯高層也同意《The Athletic》的觀點，他表示整個棒壇都應該全力支持天使，當有史以來最強的球員從未打過季後賽，是一種悲劇，也是對這項運動的不良影響；另一方面，如果球團願意冒險只為了獲得勝利，不管怎樣都應值得支持。

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