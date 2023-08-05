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中職》統一獅新洋投曝光！具多年大聯盟資歷、經典賽來台獻技

2023/08/05 07:17

戴加多。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據獨立聯盟湖國碼頭犬隊（Lake Country DockHounds）官方推特消息，陣中巴拿馬籍右投戴加多（Randall Delgado）已被統一獅隊買斷，即將轉戰中華職棒。

現年33歲的戴加多擁有8年大聯盟資歷，效力過勇士及響尾蛇，累積271場出賽有53場為先發，寫下30勝29敗、防禦率4.10的成績，542.2局送出465次三振。

戴加多上次在大聯盟出賽已經是2018年，隨後便在小聯盟與獨立聯盟之間游走，今年6月加盟湖國碼頭犬隊，出賽10場5勝2敗防禦率3.88。

戴加多也是今年經典賽巴拿馬代表隊成員，在面對台灣的比賽中繼2.2局失掉1分，飆出3次三振，最後收下該役勝投。

統一獅上半季靠四大洋投勝騎士、羅昂、克維斯、布雷克奪下季冠軍，不過隨後勝騎士轉戰韓職，羅昂則是手指骨折休養中，僅剩克維斯與布雷克兩位洋投。獅隊昨天吞下3連敗後，目前暫居下半季爐主。

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