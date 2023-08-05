MLB》紅襪隊正式迎來新同學 張育成競爭者遭DFA

阿洛尤（左）。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊今做出異動，將新同學烏里耶斯（Luis Urias）拉上大聯盟，並將阿洛尤（Christian Arroyo）指定讓渡。

紅襪在交易大限前將22歲潛力投手布萊洛克（Bradley Blalock）送往釀酒人，換來內野工具人烏里耶斯，紅襪隊今將他從3A升上大聯盟，大聯盟官網指出，這位前百大新秀雖然本季在釀酒人表現平平，但球隊希望能給他在二壘一些出賽時間，期待他能找回狀態。

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阿洛尤是台灣好手張育成在內野的競爭者之一，今年出賽66場，打擊率0.241、敲出3發全壘打，今年在二壘先發51場、游擊防區2場，美媒提到，他生涯最大的問題就是時常受到傷病所擾，至今單一賽季最多出賽場數為87場。

紅襪總管布魯姆（Chaim Bloom）今表示，指定讓渡阿洛尤是「困難的決定」，但就戰力面而言，阿洛尤今年一直無法繳出穩定的表現是關鍵，「這個決定很困難是因為我知道他的實力絕對不只這樣、也相信他能反彈，考量到他對這支球隊的意義，與球迷之間的連結，這個決定也就更加困難。」

紅襪今在主場迎戰藍鳥，烏里耶斯擔任先發第8棒二壘手，張育成則擔任第9棒游擊手。

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