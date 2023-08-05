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MiLB》左右開弓、開投都不稀奇！洋基新秀超罕見「左右開守」（影音）

2023/08/05 09:49

〔體育中心／綜合報導〕棒球場上不乏左右開弓的打者，左右開投則相對稀少，那「左右開守」呢？近日洋基新秀希格勒（Anthony Seigler）成為罕見例子。

24歲的希格勒是2018年洋基首輪指名的捕手，他在高中時期就展現全能身手，能左右開弓、左右開投，且內外野皆能守，他日前在台灣時間週四於2A的比賽上場守左外野、且以左手接球；週五的比賽回到捕手老本行，用右手上演盜壘阻殺，運動能力不證自明。

大聯盟官網報導，希格勒在高階1A時期就曾上守過0.2局的右外野，不過當時沒有守備機會，週四與守護者一戰的7局首度鎮守左外野，接殺對方打者布里托（Juan Brito）的飛球，當時就連轉播單位的主播都一度認錯人，誤以為是以左手守備的隊友鄧漢（Elijah Dunham）。

隔天的比賽希格勒再度回到本壘指揮官位置，開賽不久守護者開路先鋒選到保送後就馬上發動盜壘，希格勒秀出招牌臂力成功完成個人本季第9次、也是生涯第50次盜壘阻殺。

既然能用左手守外野，有沒有想過用左手當捕手？希格勒對此表示，雖然有這個想法，大家也會一直問自己這個問題，「但我覺得用右手接捕還是比較自在。」根據官網指出，大聯盟上一位曾以左手當捕手的球員，是1989年的迪斯蒂法諾（Benny Distefano）。

官網提到，在棒球場上左右兩邊臂力都能並駕齊驅的多半是投手，近期最著名的就是投手范迪特（Pat Venditte），不過希格勒也並非「左右開守」的唯一例子，大都會2018年的第三輪新秀柯提斯（Carlos Cortes）就是以左手守外野、右手守內野，只是他自2019年後就專心於外野守備。

「用左手守外野很酷，雖然我認為自己的主要守位還是捕手，」希格勒表示，「但是如果下次還有機會，我永遠都會做好準備。」

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