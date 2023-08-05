中職》兄弟新星招牌動作 恰總想到佐佐木朗希

盧孟揚。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕中信兄弟新秀投手盧孟揚本季在一軍出賽2場共投2局，讓對手6上6下，最快球速146公里，招牌高抬腿投球動作令人印象深刻，也讓兄弟總教練彭政閔想到日職羅德「令和怪物」佐佐木朗希。

19歲的盧孟揚去年東石高中畢業投入選秀，獲兄弟第5輪指名，他高一看到劉致榮在國際賽高抬腿投球覺得很帥，於是揣摩自學延續至今，自評這樣投球力量釋放得更好。

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恰總認為，現代棒球不少投手都採高抬腿，例如佐佐木朗希，其實球員無論投、打，只要能發揮實力，不影響身體狀況，用什麼動作都不是問題。

恰總表示，盧孟揚心理素質不錯，球速和各項球種都滿到位的，所以這麼快就有機會在一軍亮相，今年春訓熱身賽也有上來投球。

目前盧孟揚在一軍定位是中繼投手，長遠計畫以先發投手養成，恰總指出，今年計畫讓他在二軍投先發，其實每位新人無論投手或野手，球團都有幫他們設定計畫和標準，「只是孟揚和其他球員比較不一樣，先在二軍先發投到一定局數，再到一軍擔任中繼，避免第一年就超負荷，都有按部就班規劃。」

本季盧孟揚在二軍出賽12場其中5場先發，共投31.1局，戰績2勝2敗1中繼、防禦率3.45。

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