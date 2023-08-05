晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MiLB》超火燙！鄭宗哲2A夯長打連12戰敲安 飆速跑出第7盜（影音）

2023/08/05 10:30

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜2A的台灣好手鄭宗哲，近期打擊手感超火燙，今日又有單場雙安好表現，包括擊出一支二壘安打，還有1次盜壘成功。

海盜2A今日對戰巨人2A，鄭宗哲打第2棒守游擊，首打席形成游擊滾地出局，4下身為首名打者上場，敲出左外野飛球出局。

鄭宗哲。（資料照，記者林正堃攝）

6下第三打席，鄭宗哲掃出右外野方向二壘安打，8下在無人出局三壘有人時上場，鄭宗哲敲出左外野安打建功，帶有1分打點，幫助球隊擴大領先優勢，隨後鄭宗哲展現快腿盜上二壘，這是他本季在2A的第7盜，終場所屬球隊4：0獲勝。

鄭宗哲今日4打數敲2安，貢獻1分打點，有1次盜壘成功，目前連續12場比賽有安打，狀況絕好調，賽後打擊率上升至0.270，守備方面依然穩健，有策動2次雙殺守備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。