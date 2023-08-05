MiLB》超火燙！鄭宗哲2A夯長打連12戰敲安 飆速跑出第7盜（影音）

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜2A的台灣好手鄭宗哲，近期打擊手感超火燙，今日又有單場雙安好表現，包括擊出一支二壘安打，還有1次盜壘成功。

海盜2A今日對戰巨人2A，鄭宗哲打第2棒守游擊，首打席形成游擊滾地出局，4下身為首名打者上場，敲出左外野飛球出局。

請繼續往下閱讀...

鄭宗哲。（資料照，記者林正堃攝）

6下第三打席，鄭宗哲掃出右外野方向二壘安打，8下在無人出局三壘有人時上場，鄭宗哲敲出左外野安打建功，帶有1分打點，幫助球隊擴大領先優勢，隨後鄭宗哲展現快腿盜上二壘，這是他本季在2A的第7盜，終場所屬球隊4：0獲勝。

鄭宗哲今日4打數敲2安，貢獻1分打點，有1次盜壘成功，目前連續12場比賽有安打，狀況絕好調，賽後打擊率上升至0.270，守備方面依然穩健，有策動2次雙殺守備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法