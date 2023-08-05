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MLB》張育成夯本季第6轟 紅襪不敵藍鳥吞2連敗（影音）

2023/08/05 10:44

張育成敲出本季第六轟。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手張育成今敲出本季第6轟，不過紅襪遭到藍鳥5發全壘打轟炸，終場以3：7敗下陣來，吞下2連敗，距離外卡3場勝差。

紅襪左投派克斯頓（James Paxton）今首局就遇亂流，一開賽就被藍鳥開路先鋒梅瑞菲德（Whit Merrifield）敲出首打席陽春砲，一出局後小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也開轟，幫助球隊取得2：0領先。

2局上，2017年第28輪指名才獲得藍鳥隊青睞的新人施奈德（Davis Schneider）在生涯首打席就敲出全壘打，成為隊史第4位來到大聯盟第一個打席就開轟的球員。

紅襪在3局下展開反攻，杜蘭（Jarren Duran）的兩分砲幫助球隊追到1分差，不過派克斯頓下一局又被史普林格（George Springer）敲出一支帶有1分打點的二壘安打，藍鳥再度拉開差距。

藍鳥6局上半再展攻勢，瓦修（Daulton Varsho）先敲陽春砲，接著小葛雷諾再擊出二壘安打，幫助球隊形成6：2領先。

台灣好手張育成今擔任第9棒游擊手，3局敲出平飛球直接找到三壘手手套遭接殺，5局擊出游擊方向滾地球遭刺殺，7局下逮中藍鳥先發馬諾亞（Alek Manoah）的速球，將球送上綠色怪物，本季第6轟出爐，也幫助球隊追到3：6。

不過紅襪牛棚接下來再度受到狙擊，第4任投手布里爾（Richard Bleier）又挨查普曼（Matt Chapman）一發陽春砲，藍鳥終場就以4分差收下勝利。

張育成今3打數有一發全壘打，賽後打擊率0.170。

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