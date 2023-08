MLB》張育成夯本季第6轟 紅襪不敵藍鳥吞2連敗（影音）

張育成敲出本季第六轟。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕台灣好手張育成今敲出本季第6轟,不過紅襪遭到藍鳥5發全壘打轟炸,終場以3:7敗下陣來,吞下2連敗,距離外卡3場勝差。

紅襪左投派克斯頓(James Paxton)今首局就遇亂流,一開賽就被藍鳥開路先鋒梅瑞菲德(Whit Merrifield)敲出首打席陽春砲,一出局後小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)也開轟,幫助球隊取得2:0領先。

2局上,2017年第28輪指名才獲得藍鳥隊青睞的新人施奈德(Davis Schneider)在生涯首打席就敲出全壘打,成為隊史第4位來到大聯盟第一個打席就開轟的球員。

紅襪在3局下展開反攻,杜蘭(Jarren Duran)的兩分砲幫助球隊追到1分差,不過派克斯頓下一局又被史普林格(George Springer)敲出一支帶有1分打點的二壘安打,藍鳥再度拉開差距。

藍鳥6局上半再展攻勢,瓦修(Daulton Varsho)先敲陽春砲,接著小葛雷諾再擊出二壘安打,幫助球隊形成6:2領先。

台灣好手張育成今擔任第9棒游擊手,3局敲出平飛球直接找到三壘手手套遭接殺,5局擊出游擊方向滾地球遭刺殺,7局下逮中藍鳥先發馬諾亞(Alek Manoah)的速球,將球送上綠色怪物,本季第6轟出爐,也幫助球隊追到3:6。

不過紅襪牛棚接下來再度受到狙擊,第4任投手布里爾(Richard Bleier)又挨查普曼(Matt Chapman)一發陽春砲,藍鳥終場就以4分差收下勝利。

張育成今3打數有一發全壘打,賽後打擊率0.170。

