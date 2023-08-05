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U12世界盃》台灣隊爭冠前夕 陳江和有話想對兒子說

2023/08/05 10:05

陳江和（左）的小兒子陳竑愷（右），是這屆U12世界盃台灣隊小國手，主守三壘。（資料照）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕中信兄弟首席教練陳江和的小兒子陳竑愷，是這屆U12世界盃台灣隊小國手，主守三壘，對委內瑞拉之戰單場出現2次失誤，陳江和說，「兒子失誤一堆人打電話給我，說弟弟快哭了，你有沒有打電話安慰他啊？」

陳江和當然有打電話安慰小兒子，他認為，有可能太緊張，接到球就急著要傳才會失誤，之後對澳洲就比較好，「我是覺得不用給自己太大壓力，但壓力一定會有，畢竟是在台灣打又有電視轉播，很多人關注。」

陳竑愷來自台南安慶少棒，今年暑假升小六，陳江和表示，身為職棒球員的第二代，其實陳竑愷壓力很大，一開始還擔心選不上U12國手，「其實本來我不覺得他會選上，因為力量和比賽經驗跟六年級球員差很多，我就跟他說入選的話就多學習，可以吸收很多新的資訊和想法。」

U12台灣隊確定打進冠軍戰，與奪冠相較，陳江和認為有更重要的事，「5年級就能打U12是莫大的榮耀，對竑愷來說也是很棒的經驗，我不會期待他表現有多好，最主要是禮貌，這是我最要求的，不希望有教練跑來跟我說，你的小孩不乖，如果不乖沒禮貌，就算你在U12正選名單，我也會直接把他拉掉，還好他滿乖的。」

陳江和的大兒子陳軒奇在台南民德青少棒打球，今年暑假升上國二，陳江和指出，當初陳軒奇跟著少棒隊玩球，玩出興趣就參加棒球隊，後來陳竑愷也跟著哥哥打球，他的態度是沒有特別支持也沒反對，他們有興趣就好。

陳江和笑說，「大兒子很壯，比阿坤（江坤宇）還粗耶，主要守一、三壘，也有投球，前一陣子比賽投到126公里，小兒子身高160公分，在這年紀身材算好的。」

兩個兒子都接受科班棒球訓練，未來有機會跟隨老爸腳步挑戰職棒，陳江和認為，關鍵還是在青棒階段，現在18歲就可以打職棒，少棒、青少棒先把基本功練好，乖一點，到高中訓練量較大，力量提升就上來了。

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