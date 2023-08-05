WTT挑戰賽》扳倒非洲天王阿魯納闖進8強 高承睿締造生涯最重大勝利

高承睿扳倒非洲天王阿魯納，闖進男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲小將高承睿今天在2023年WTT利馬挑戰賽男單次輪，以3:1扳倒世界排名17的奈及利亞名將阿魯納，挺進8強，不但締造生涯首次擊敗世界排名前20好手的紀錄，也寫下個人在WTT挑戰賽等級最佳戰績。

34歲的阿魯納上個月才在盧比安納球星挑戰賽逆轉擊敗台灣一哥林昀儒，闖進8強，近況絕佳。

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面對首度交手的阿魯納，世界排名58高承睿展現初生之犢不畏虎的霸氣，首局在7平後以一波 4:1的攻勢拿下，給對手一個下馬威。

經驗老到的阿魯納，第2局同樣在7平後連拿4分，11:7扳回一城。

第3局，高承睿6:0強勢開局後，一路保持領先，11:6再下一城。關鍵第4局，小高7平後連續調動阿魯納奏效，連拿3分10:7率先聽牌，之後雖然遭遇一波小亂流，連續錯過3個賽末點，反倒以10:11落後，但他沒有亂了方寸，先化解1個局點，隨後在相持球大戰中也佔上風，最後正手搶拉直線得手，13:11鎖定勝利。

高承睿表示，「很開心能擊敗阿魯納，因為之前沒贏過世界排名前20的選手，有很多次都打到第5局才輸球，今天他的特長發揮失常，正手的命中率不高，才給了我贏球的機會。」

高承睿8強戰將對上世界排名47的西班牙好手羅伯斯，兩人在今年二月杜塞道夫支線賽曾交手，當時小高以1:3落敗。

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