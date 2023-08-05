MLB》塞維里諾黯然吞敗寫難堪紀錄 官網：洋基還會給他多少機會？

塞維里諾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場迎戰衛冕軍太空人，先發投手塞維里諾（Luis Severino）在上一場核爆後，今天表現也沒有太大的起色，主投4局失掉5分，洋基終場以3：7敗北，持續暫居分區爐主。

塞維里諾上一戰面對金鶯登板3.1局就掉9分，賽後自評是「全聯盟最爛的投手」，今面對太空人首局就遇上麻煩，被狄亞茲（Yainer Diaz）扛出一發三分砲，加上前一役首局就被金鶯打下7分，根據《ESPN Stats & Info》指出，他成為1913年防禦率成為官方數據以來，洋基隊史第3位兩場先發期間首局合計失至少10分的投手。

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塞維里諾5局又挨了太空人強打阿瓦雷茲（Yordan Alvarez）一發陽春砲，隨後就被換退場，今繳出4局失掉5分、另有3保送4K的表現，賽後防禦率7.74。

洋基打線今天的三分全靠陽春砲，包括包爾斯（Jake Bauers）、凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）以及「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）接連開轟，不過在先發投手無力掌管戰局之下，仍然黯然吞敗。

大聯盟官網指出，塞維里諾自7月以來表現就跌跌撞撞，現在就看還沒放棄季後賽希望的洋基到底還會讓他在先發輪值待多久。條紋軍輪值近日烏雲密布，赫曼（Domingo Germán）因酗酒問題將住院接受治療，本季不會回歸，以6年1.62億美元簽下來的明星左投羅冬（Carlos Rodon），今年5場先發防禦率高達6.29。

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