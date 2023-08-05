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MLB》大聯盟史上第一人！皇家游擊新星超狂成績 創史無前例壯舉

2023/08/05 11:51

〔體育中心／綜合報導〕皇家23歲游擊新星惠特（Bobby Witt Jr.）今日敲出本季第20轟，單場雙安2打點，幫助球隊7：5擊敗費城人，同時寫下大聯盟史上第一人壯舉。

惠特今在3局上半開砲，棒打費城人王牌投手諾拉（Aaron Nola），逮中一顆偏高85.3英哩卡特球，敲出中左外野方向2分彈，本季第20轟出爐，擊球初速105.7英哩、飛行距離410英呎。

惠特。（法新社）

惠特此戰5打數敲2安，進帳2分打點，跑回1分，吞下2次三振，賽後打擊率為0.270，另外有1次盜壘成功，本季已累積32盜，排名美聯第2。

《ESPN Stats & Info》指出，惠特成為大聯盟史上第一位在生涯前2個球季中，都能達成「20轟、30盜」的選手，寫下史無前例紀錄。

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