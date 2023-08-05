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世大運田徑》文華佑跳遠資格賽創最佳排第2、林佳興第3 明晚爭金奪銀

2023/08/05 12:20

文華佑（右）、林佳興（左）在成都世大運資格賽都有不錯表現，排名第2、3名，明晚決賽有機會挑戰獎牌。（教練蔡易達提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣跳遠好手林佳興、文華佑今天在成都世大運男子跳遠資格賽都獲得不俗成績，文華佑以生涯最佳7公尺93，總排名第2前進明天決賽，林佳興則是7公尺80、總排名第3晉級，兩人將在明天尋求站上頒獎台。

7月泰國亞錦賽跳出7公尺88的林佳興，調整不到1個月再戰世大運，也是生涯第二次參賽，他上屆資格賽就出局。他本屆資格賽被分在B組，以B組最佳的7公尺80，獲得晉級。

文華佑在去年5月全大運以7公尺92締造生涯最佳，如今首次站上世大運舞台，資格賽跳出7公尺93再創個人紀錄，也以總排名第2晉級。

教練蔡易達表示，林佳興、文華佑實力都很好，且來到成都後狀況也維持不錯，但就怕兩人太過心急想把拚出最佳成績，所以他在資格賽登場前，有提醒兩人先平常心發揮即可，畢竟實力都已具備，以拿到決賽資格為目標，他也很開心兩位都有做到，接下來決賽就能好好放膽拚，尋求站上頒獎台。

資格賽表現最佳是地主中國選手舒衡的8公尺，也是唯一跳到8公尺的選手，文華佑排名第2緊追在後，林佳興則排名第3，台灣兩位好手明（6日）晚上6點10分決賽都有機會挑戰獎牌。

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