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U12世界盃》南韓不幫忙！日本無緣破咒 台灣爭冠對手「自選」

2023/08/05 16:29

委內瑞拉擊敗南韓。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12委內瑞拉今天跟南韓隊鏖戰至突破僵局制，終場以5：4奪下關鍵1勝，只要晚間台灣擊敗美國，委內瑞拉將連2年闖進冠軍戰，可望上演U12史上首次的「台委爭冠」。

委內瑞拉在3局上逮到南韓守備失誤，開路先鋒羅東敲出適時二壘安打，送回珍貴的1分；5局下也解放長打，連續2支二壘安打猛攻3分大局。

委內瑞拉先發金特羅壓制南韓，總計投5.0局，猛飆7次三振掉2分，但落後4分的南韓在6局展現韌性，連4支安打開局，更在2出局發動雙盜壘攻上二、三壘，閨太雄代打敲戲劇性的2分追平安打，單局一口氣追4分，鏖戰至延長賽。

然而，南韓在突破僵局制跑壘發生失誤，導致空手而回，委內瑞拉把握機會，7局攻下再見分，驚險勝出。

委內瑞拉擊敗南韓隊，宣告日本隊將因比較對戰優質率而無緣晉級冠軍戰，參戰7屆尚未奪過金盃，延續「0冠魔咒」。台灣隊明晚冠軍戰對手得視今晚「台美大戰」結果而定，若贏美國將對上委內瑞拉，輸美國將是相隔6年的「台美爭冠大戰」。

委內瑞拉擊敗南韓。（記者李惠洲攝）

委內瑞拉擊敗南韓。（記者李惠洲攝）

南韓隊李宜炡懊悔不已。（記者李惠洲攝）

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