中職Live》范國宸、林哲瑄開轟 悍將斬斷兄弟3連勝

富邦悍將林哲瑄敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

第九局（中信兄弟 2：6 富邦悍將）

9局上，富邦悍將換曾峻岳後援。陳文杰吞三振，陳家駒敲游擊滾地球被刺殺，林志綱敲左外野一壘安打，王威晨敲三壘界外飛球被接殺，3出局。富邦悍將以6比2擊敗中信兄弟。

第八局（中信兄弟 2：6 富邦悍將）

8局下，戴培峰選到保送上壘，葉子霆敲右外野一壘安打，悍將無人出局攻佔一、二壘。李宗賢吞三振，1出局。王勝偉敲游擊滾地球，兄弟封殺二壘，2出局，悍將攻佔一、三壘。王正棠敲左外野飛球被接殺，3出局。

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8局上，許基宏敲投手前滾地球被刺殺，詹子賢吞三振，2出局。陳子豪選到保送上壘。張志豪吞三振，3出局。

第七局（中信兄弟 2：6 富邦悍將）

7局下，兄弟更動守備，林志綱守二壘。王正棠選到保送上壘，范國宸敲右外野一壘安打，悍將攻佔一、三壘。申皓瑋敲中外野一壘安打，帶有1分打點，悍將以6比2領先。悍將一壘跑者換蔡佳諺，申皓瑋退場。

兄弟換投，廖乙忠退場，由盧孟揚接替投球。林哲瑄敲游擊滾地球形成雙殺，悍將2出局攻占三壘。周佳樂吞三振，3出局。

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7局上，富邦悍將換左投陳冠勳後援。張志豪敲右外野一壘安打，陳文杰吞三振，陳家駒敲左外野一壘安打。兄弟換黃鈞聲代打。

富沆悍將換投，陳冠勳退場，由富藍戈後援。黃鈞聲敲中外野一壘安打，兄弟1出局攻占滿壘。王威晨敲三壘滾地球，悍將傳本壘封殺，2出局。江坤宇吞三振，3出局。

第六局（中信兄弟 2：5 富邦悍將）

6局下，中信兄弟換投，德保拉退場，由廖乙忠後援。葉子霆敲游擊飛球被接殺，李宗賢敲二壘飛球被接殺，王勝偉吞三振，3出局。

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6局上，江坤宇敲一壘滾地球出局，許基宏敲一壘滾地球，悍將一壘手發生失誤，讓許基宏上到一壘。 詹子賢敲滾地球，悍將封殺二壘，打者詹子賢上一壘。陳子豪吞三振，3出局。

第五局（中信兄弟 2：5 富邦悍將）

5局下，兄弟捕手換陳家駒，王政順上場守二壘。范國宸吞三振，申皓瑋敲游擊滾地球被刺殺，林哲瑄敲左外野一壘安打，周佳樂敲內野安打，戴培峰敲二壘滾地球，悍將封殺二壘，3出局。

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5局上，詹子賢敲左外野二壘安打，陳子豪挨觸身球上壘，張志豪選到保送，兄弟無人出局攻佔滿壘。陳文杰敲游擊方向平飛球被悍將游擊手王勝偉美技接殺，1出局。兄弟代打周思齊敲左外野一壘安打，帶有1分打點，兄弟追至1比5。兄弟代打王政順敲左外野高飛犧牲打，兄弟追至2比5。王威晨敲一壘滾地球被刺殺，3出局。

第四局（中信兄弟 0：5 富邦悍將）

4局下，戴培峰選到保送上壘，葉子霆犧牲觸擊護送跑者上二壘，李宗賢敲一壘飛球被接殺，2出局。王勝偉敲內野安打，悍將攻佔一、三壘。輪到王正棠打擊時，王勝偉盜上二壘，悍將攻佔二、三壘。王正棠吞三振，3出局。

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4局上，王威晨敲左外野一壘安打，江坤宇敲雙殺打，許基宏敲游擊滾地球被刺殺，3出局。

第三局（中信兄弟 0：5 富邦悍將）

3局下，王勝偉選到保送上壘，王正棠敲一壘滾地球，兄弟封殺二壘，打者王正棠上一壘，1出局。范國宸擊出左外野兩分砲，悍將以4比0領先。申皓瑋吞三振，林哲瑄敲左外野陽春砲，悍將以5比0領先。周佳樂吞三振，3出局。

富邦悍將范國宸敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

富邦悍將范國宸敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

富邦悍將范國宸敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

富邦悍將林哲瑄敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

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3局上，陳文杰敲中外野一壘安打，高宇杰敲游擊滾地球，悍將封殺二壘，打者高宇杰上一壘。張仁瑋敲雙殺打，3出局。

第二局（中信兄弟 0：2 富邦悍將）

2局下，周佳樂突襲短打點成三壘滾地球被刺殺，戴培峰敲中外野飛球被接殺，葉子霆敲右外野二壘安打，李宗賢吞三振，3出局。

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2局上，詹子賢敲左外野飛球被接殺，陳子豪吞三振，張志豪敲中外野飛球被接殺，3出局。

第一局（中信兄弟 0：2 富邦悍將）

1局下，李宗賢敲游擊滾地球被刺殺，王勝偉敲中外野三壘安打，王正棠敲右外野一壘安打，帶有1分打點，富邦悍將以1比0領先。范國宸敲二壘飛球被接殺，2出局，申皓瑋敲右外野二壘安打，帶有1分打點，悍將以2比0領先。林哲瑄敲游擊滾地球被刺殺，3出局。

中信兄弟洋投德保拉。（記者陳志曲攝）

富邦悍將王正棠敲出安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

富邦悍將申皓瑋敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

富邦悍將李宗賢。（記者陳志曲攝）

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1局上，王威晨敲游擊滾地球被刺殺，江坤宇敲游擊滾地球被刺殺，許基宏吞三振，3出局。

富邦悍將先發投手安得勝。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手安得勝。（記者陳志曲攝）

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中信兄弟先發打線

第1棒 王威晨 三壘手

第2棒 江坤宇 游擊手

第3棒 許基宏 一壘手

第4棒 詹子賢 左外野手

第5棒 陳子豪 指定打擊

第6棒 張志豪 右外野手

第7棒 陳文杰 中外野手

第8棒 高宇杰 捕手

第9棒 張仁瑋 二壘手

先發投手：德保拉

富邦悍將先發打線：

第1棒 李宗賢 三壘手

第2棒 王勝偉 游擊手

第3棒 王正棠 指定打擊

第4棒 范國宸 一壘手

第5棒 申皓瑋 左外野手

第6棒 林哲瑄 中外野手

第7棒 周佳樂 右外野手

第8棒 戴培峰 捕手

第9棒 葉子霆 二壘手

先發投手：安得勝

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