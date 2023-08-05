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MLB》大谷翔平有望複製史詩級二刀流 官網記者：史上最偉大賽季

2023/08/05 17:58

大谷翔平。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平本季再度繳出超狂的二刀流表現，有望拿下生涯第2座美聯年度MVP，大聯盟官網記者皮特耶羅（Mike Petriello）撰文指出，大谷今年有望再度繳出「史上最偉大的賽季」。

大谷翔平在2021年打出生涯代表作，投打二刀流身手震撼大聯盟，打擊上貢獻46轟、100分打點、26次盜壘，投球部分則有9勝2敗、防禦率3.18、156次三振的成績，被美媒評選為「全球運動史上最偉大的賽季」，一舉奪下美聯年度MVP、指定打擊銀棒獎、大聯盟主席歷史成就獎等殊榮。

大谷翔平本季以40轟、7三壘打、71保送、14敬遠、上壘率0.413、長打率0.683、OPS1.096、OPS+192、276壘打數和8.7 WAR都是美聯第一。大谷今年有機會挑戰洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）去年所創下的美聯單季最多的62轟障礙。

除了打擊成績突出之外，投球表現也不俗，被打擊率0.186和每九局被安打數5.9是全聯盟最佳，三振率11.55高居聯盟第3。大聯盟官網記者皮特耶羅認為，大谷翔平有望成為史上首位兩隊全票拿下年度MVP的球員。

大谷翔平去年繳出15勝、34轟，達成大聯盟暌違104年單季「10勝、10轟」的紀錄，成為自1918年「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）後的第一人。大谷本季累積9勝40轟，可望連續兩年達成單季勝投、全壘打數都達兩位數的史無前例紀錄。

皮特耶羅撰文指出，大谷本季有機會挑戰美聯打擊三冠王的頭銜，目前以40轟高居全聯盟第一，82點則是僅次於遊騎兵賈西亞的88打點，打擊率0.310則是排名第三。大谷翔平如果能夠拿下美聯打擊三冠王的頭銜，投打都入選年度陣容的話，這無疑是有史以來最偉大的一年。

皮特耶羅的資料顯示，透過數據計算，大谷翔平在今年賽季結束後的WAR值將是11.4上下，這是自1947年兩聯盟合併以來第5高的紀錄，前4位分別是以雅澤姆斯基 （Carl Yastrzemski,1967,12.4 WAR）、邦茲（Barry Bonds,2001,11.9 WAR）、邦茲（Barry Bonds,2002,11.7 WAR）以及小瑞普肯（Cal Ripken Jr.,1991,11.5 WAR）。

皮特耶羅坦言，雖然要超越貝比魯斯在1923年所創下的14.1 WAR十分困難，但只要大谷翔平保持健康，今年將會是史上最偉大的賽季。

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