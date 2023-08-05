女足世界盃》強攻對上強守 開出小分機會較高

艾爾莫索。（資料照，美聯社）

強攻對上強守，開出小分機會較高

比賽時間：08/05 13：00 〔16強賽〕西班牙vs瑞士 特約作者：勞倫斯

小組賽前兩戰都以大比數獲勝的西班牙女足，在第三場對戰日本女足，全場控球率超過7成卻一球未進，以0：4慘敗落居分組第二，三場比賽不是大勝就是大敗，起伏相當大。三場攻進的7個進球來自5個球員，其中陣中效力於巴塞隆納女足的艾爾莫索（Jennifer Hermoso Fuentes）在對戰甘比亞女足時攻進2球，但是她在首戰哥斯大黎加女足的比賽中也射失了一個12碼罰球。這一場出賽對於西班牙女鬥牛士的關鍵在於是否能擺脫前三戰大起大落的狀態，必須要求穩。

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瑞士女足分組賽取得1勝2和的不敗戰績，對比於西班牙多點進攻的狀況，她們只有2個球於取得2個進球，比較需要擔憂的是在對戰挪威以及紐西蘭女足時，他們的進攻能力明顯薄弱，畢竟西班牙的攻擊火力相當旺盛。

這一場對役西班牙整體戰力上佔有優勢，她們陣中來自於巴塞隆納女足以及皇家馬德里女足的球員就多達18人，除了星光量能足夠之外，球員間默契也會比較好；相較之下瑞士的優勢在於防守，前三戰他們雖然只取得2個進球，但是至今一球未失，這也是他們晉級的關鍵。

因此西班牙應有小勝空間，不至於再次出現大比分獲勝的狀況，因此推估，正確比分西班牙1：0、2：0有機會出現，賠率上小分賠率較高，更別忘了強攻對上強守，開出小分機會高。

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