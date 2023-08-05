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MLB》不閃躲大谷！ 水手強投談正面對決「打者翔平」

2023/08/05 18:17

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手強投卡斯提歐（Luis Castillo）今天先發失掉7分之多，仍吃下6局的投球，水手終場以9比7擊敗天使。卡斯提歐整場比賽沒有刻意閃躲天使隊日本球星大谷翔平，而是採取正面對決，他表示自己就是上場競爭。

卡斯提歐此戰主投6局被敲10安，包含挨了3轟，失掉7分都是自責，無關勝敗，賽後防禦率為3.21。這是卡斯提歐自2021年8月9日（美國時間）單場失8分以來，再度單場失掉7分以上的自責分。

卡斯提歐前5局就失掉7分，水手總教練塞維斯（Scott Servais）選擇讓卡斯提歐續投第6局，讓他再度面對大谷翔平，但卡斯提歐最後三振大谷，該局他讓天使打線三上三下。卡斯提歐今天四度面對大谷，單場賞出2次三振，但也被敲1支二壘安打，另有1次保送。

水手強投卡斯提歐。（美聯社）

「你必須要忘記前5局發生的事情。」塞維斯表示，「在那樣的情況下上場並投出1局0失分？沒有很多人能做到這點。在這個聯盟中，只有這些菁英投手們能做到，而他就是其中之一。」

卡斯提歐表示，從他的角度來看，自己和大谷翔平的對決中，所有重要的只有那一刻，而不是之前發生的事情。卡斯提歐透過翻譯表示，「我一站上投手丘，我的計劃就是，你很棒，我也是。那就是我上場的心態，我們就是一決勝負，結果不言而喻。」

水手今天在9比7的領先下，派出布拉許（Matt Brash）關門，但他一上來先讓兩名天使打者上壘，布拉許先是3球三振大谷翔平，接著再賞1次三振，並解決摩斯塔卡司（Mike Moustakas），驚險守住勝利。

塞維斯表示，「這是布拉許第2次救援成功，但那是一次真正的救援。在客場，每個人都站了起來，大谷翔平站在打擊區，他成功執行投球策略。不錯的勝利。」

「打者翔平」今天4打數敲1支二壘安打，但也吞3次三振，另選到1次保送，賽後打擊率為3成10。

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