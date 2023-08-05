女足世界盃》美國狀況令人擔憂 瑞典受讓有利

美國女足。（資料照，美聯社）

比賽時間：08/06 17：00 〔16強賽〕美國vs瑞典 特約作者：勞倫斯

美國女足在分組賽拿下1勝2和晉級16強，這樣的戰績與他們世界排名第一的來頭有點違和。他們除了首輪對戰越南以3：0符合預期之外，次輪1：1踢和荷蘭，要不是最後一輪對手葡萄牙女足在加時的一記中柱球沒進，美國就得爆冷淘汰，這樣的晉級內容某個程度會讓人對於美國的狀況有點擔憂。

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瑞典女足分組賽全取3勝，最後一輪對戰阿根廷並非已全部主力上陣，依然以2：0拿下勝利，之前以替補身份上場僅1分鐘就取得進球的布洛姆奎斯特（Rebecka Blomqvist）此役上陣滿場，66分鐘又攻進他本屆的第2個進球，進球效率相當高，這也展現瑞典女足深厚的替補戰力。

這一場對役台灣運彩開出美國女足讓分，而給予美國不讓分客勝的賠率有1.93，應該跟美國世界排名第一以及他們在世界盃對戰瑞典女足的過往戰績有關，但是要注意的是世界盃這樣短期高強度的賽事，除了球隊整體實力之外，還要考量球隊的當時狀況。

以兩隊前6戰的內容來看，瑞典女足確實好過美國女足，這是優勢之一；其次，瑞典女足展現出替補戰力的完整度，這也是有利之處。相較之下，美國隊的拉韋爾（Rose Lavelle）累計2張黃牌本場無法上陣，各方面來觀察，瑞典的優勢較為明顯，保守選擇瑞典受讓相當有利，瑞典女足將可以至少力守不敗，小分也是好的選擇。

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