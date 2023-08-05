世大運網球》逆轉勝中國！吳芳嫺／梁恩碩女雙勇奪金牌

吳芳嫺（左起）與梁恩碩勇奪女雙金牌。（大專體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕成都世大運網球女雙金牌戰，台灣頭號種子吳芳嫺／梁恩碩「 丟５追７ 」後來居上，7：5、6：4逆轉勝中國第4種子郭涵煜／蔣欣玗，台將組合不但強壓地主勇奪金牌，「小鋼砲」梁恩碩也天助自助回報先前女單4強因爭議判決惜敗之仇。

25歲的東道主郭涵煜經驗豐富，上屆2019 年拿坡里世大運女雙金牌戰，就攜手葉秋語搶十險勝台灣李亞軒／李珮琪，本屆她捲土重來女雙、女單都挺進決賽，包括上午女單準決賽直落2險勝梁恩碩。

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吳芳嫺（右起）與梁恩碩勇奪女雙金牌。（大專體總提供）

下午女雙決戰面對採取雙上網壓迫的地主，吳芳嫺／梁恩碩開賽還放不開手腳，非受迫失誤偏高連掉5局，所幸無路可退的盤末，兩人如睡獅驚醒放手一搏，吳芳嫺找回網前截擊手感，策動靈活戰術運用，搭配梁恩碩底線強抽壓制，台將連破帶保一口氣倒趕7局，戲劇性搶下首盤。

抛開緊張壓力的吳芳嫺／梁恩碩，次盤乘勝追擊，第3局率先突破取得領先，儘管第8局失守被對手追成4：4，關鍵第9局吳芳嫺／梁恩碩隨即回破滅火，順勢再下一城，為我國贏得隊史第7面女雙金牌。

網球向為台灣世大運傳統大金庫，過去連續9屆都有金牌進帳，2017年台北世大運更創下4金1銀2銅的歷屆最佳戰績，本屆吳芳嫺／梁恩碩率先攻頂，已延續連十屆鍍金的優良傳統，接下來男雙、 混雙和女單還有機會增添金喜。

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