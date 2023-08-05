世大運體操》李智凱15.500分創生涯最高 林育信大讚愛徒表現「太完美」

李智凱今天在成都世大運男子競技體操鞍馬奪金，霸氣締造三連霸，與教練林育信擁抱致意。（大專體總提供）





〔記者林岳甫／綜合報導〕李智凱今天在成都世大運男子競技體操鞍馬決賽，以巴黎奧運週期、生涯最高15.500分，霸氣締造三連霸，教練林育信在場邊看著愛徒漂亮落地，更是大讚他的表現太完美，絕對就是世界級的身手，更為接下來的賽事增添信心。

27歲的李智凱現在身體恢復速度不比當年，因此昨天就因疲勞關係，決定退出全能決賽，專注備戰今天重頭戲鞍馬決賽，如今看來這個決定是對的。因日本名將橋本大輝，昨天就意外在全能決賽受傷，在今日也退出鞍馬決賽的競爭。

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林育信認為，李智凱的年齡確實大了，現在真的沒有本錢硬拚其他賽事，主要還是先把重點賽事比好比較重要。

體力、精神都多一天恢復下，李智凱今天就成功揮別今年前半段起伏較大的問題，不僅把6.5難度做好做滿，更拿到9.000分執行分，代表國際裁判都認證他的身手，創下生涯最高分紀錄。

林育信認為，經由這場比賽的認證，可以讓往後備戰方向更清楚，他說：「我們就是想要透過世大運，在高張力的比賽下，看智凱能發揮多少，如今他真的完美執行6.5難度，對我們備戰亞運，以及世錦賽爭取巴黎奧運門票都能提升更多信心。」

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