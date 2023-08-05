中職Live》廖健富炸裂3打點！曾仁和收第4勝 樂天扳平味全並列龍頭

第九局（猿 8：4 龍）

9上，味全更換投手呂詠臻，陳晨威遭三振，林立一壘滾地球，陳俊秀遭四壞球保送，廖健富二壘安打，帶有一分打點，味全更換投手羅華韋，朱育賢中外野飛球，三人出局。

9下，樂天更換投手賴鴻誠，味全更換代打張皓緯，張皓緯三壘滾地球，拿莫．伊漾二壘滾地球，味全更換代打林智勝，林智勝一壘安打，味全更換代打邱辰，邱辰遭三振，三人出局。

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第八局（猿 7：4 龍）

8上，味全更換投手趙璟榮，成晉遭三振，林泓育遭三振，林承飛二壘滾地球，三人出局。

8下，樂天更換投手黃偉晟，吉力吉撈．鞏冠游擊滾地球，劉基鴻右外野飛球，林孝程右外野飛球，三人出局。

陳俊秀敲出二壘安打。（記者林正堃攝）

廖健富轟出全壘打。（記者林正堃攝）

第七局（猿 7：4 龍）

7上，林泓育一壘安打並趁暴投上到二壘，林承飛一壘安打，帶有一分打點，陳晨威一壘安打，形成一二壘有人，味全更換投手王躍霖，林立犧牲觸擊，靠著野手選擇上壘，陳俊秀二壘安打，帶有兩分打點，廖健富兩分砲，朱育賢二壘平飛球，梁家榮中外野飛球，三人出局。

7下，張政禹一壘滾地球，李凱威遭三振，郭天信捕手上空高飛球，三人出局。

第六局（猿 2：4 龍）

6上，陳俊秀中外野飛球，廖健富二壘滾地球，靠著二壘手發生失誤上壘，投手暴投，一壘跑者上到二壘，朱育賢一壘滾地球，跑者推進至三壘，梁家榮二壘安打，帶有一分打點，成晉右外野飛球，三人出局。

6下，林孝程游擊滾地球，張祐銘游擊滾地球，瑪仕革斯．俄霸律尼一壘安打，味全更換代跑拿莫．伊漾，拿莫．伊漾盜壘成功，蔣少宏游擊滾地球，三人出局。

張政禹敲出1分打點安打。（記者林正堃攝）

第五局（猿 1：4 龍）

5上，林承飛遭三振，陳晨威右外野飛球，林立三壘滾地球，三人出局。

5下，樂天更換捕手林泓育，郭天信二壘滾地球，吉力吉撈．鞏冠遭三振，劉基鴻一壘滾地球，三人出局。

吉力吉撈轟出全壘打。（記者林正堃攝）

吉力吉撈轟出全壘打。（記者林正堃攝）

吉力吉撈轟出全壘打。（記者林正堃攝）

第四局（猿 1：4 龍）

4上，朱育賢遭三振，梁家榮一壘安打，成晉右外野飛球，宋嘉翔遭三振，三人出局。

4下，張祐銘二壘滾地球，瑪仕革斯．俄霸律尼遭三振，蔣少宏二壘安打，張政禹一壘安打，帶有一分打點，李凱威左外野高飛球，三人出局。

第三局（猿 1：3 龍）

3上，陳晨威內野安打，隨後盜壘成功，林立游擊滾地球，陳俊秀游擊滾地球，廖健富右外野飛球，三人出局。

3下，張政禹選到四壞球保送，李凱威中外野飛球，郭天信游擊滾地球，靠著野手選擇上壘，吉力吉撈．鞏冠兩分砲，劉基鴻選到四壞球保送，林孝程遭三振，三人出局。

第二局（猿 1：1 龍）

2上，成晉一壘高飛球，宋嘉翔遭三振，林承飛遭三振，三人出局。

2下，張祐銘一壘滾地球，瑪仕革斯．俄霸律尼遭觸身球保送，蔣少宏雙殺打，三人出局。

朱育賢高飛犧牲打。（記者林正堃攝）

第一局（猿 1：1 龍）

1上，林立游擊平飛球，陳俊秀一壘安打，廖健富二壘安打，形成二三壘有人，朱育賢高飛犧牲打，帶有一分打點，二壘跑者推進至三壘，梁家榮二壘滾地球，三人出局。

劉基鴻1分打點安打。（記者林正堃攝）

1下，李凱威二壘滾地球，郭天信三壘滾地球，吉力吉撈．鞏冠二壘安打，劉基鴻二壘安打，帶有一分打點，林孝程一壘滾地球，三人出局。

曾仁和。（記者林正堃攝）

樂天桃猿先發打序

第1棒 林立 二壘手

第2棒 陳俊秀 一壘手

第3棒 廖健富 指定打擊

第4棒 朱育賢 左外野手

第5棒 梁家榮 三壘手

第6棒 成晉 右外野手

第7棒 宋嘉翔 捕手

第8棒 林承飛 游擊手

第9棒 陳晨威 中外野手

先發投手：曾仁和

鋼龍。（記者林正堃攝）

味全龍先發打序

第1棒 李凱威 二壘手

第2棒 郭天信 中外野手

第3棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊

第4棒 劉基鴻 三壘手

第5棒 林孝程 左外野手

第6棒 張祐銘 右外野手

第7棒 瑪仕革斯．俄霸律尼 一壘手

第8棒 蔣少宏 捕手

第9棒 張政禹 游擊手

先發投手：鋼龍

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