世大運女籃》首節只拿3分 台灣擋不住芬蘭末節外線攻勢無緣銅牌

台灣女籃不敵芬蘭無緣銅牌。（大專體總提供）





〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣女籃今天在成都世大運銅牌戰對上芬蘭，開賽手感不佳，首節只有3分，儘管末節奮力追分卻不敵對手外線攻勢，且整場籃板數形成29：50的差距，終場以56：49落敗，無緣奪下銅牌。

台灣隊隊史最佳成績為2011年銀牌，再來是2017年銅牌，這次雖沒能站上頒獎台，拿下第4名，但已優於上屆拿坡里的第6名。

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台灣本屆在小組預賽擊敗捷克、斯洛伐克晉級，8強再力克匈牙利，惜在4強不敵有208公分韓旭、201公分「女版歐尼爾」劉禹彤坐鎮的中國，落入銅牌戰，與在4強敗給日本的芬蘭正面交鋒。

台灣女籃不敵芬蘭無緣銅牌。（大專體總提供）

兩隊陣容平均身高相去不遠，台灣平均身高176公分，芬蘭為178公分，但台灣隊今天在籃下失守，首節就被對手狂抓20個籃板，且上籃都不進，投籃命中率只有10％，拿到3分，但芬蘭也沒太好，只有14％的投籃準星，得8分，形成「打鐵大戰」。

台灣在第二節找回投籃準星，羅蘋、卓敬、羅培甄在外線都有建樹，還一度超前比分，但籃板鞏固不利，半場形成14：34的差距，兩節打完以19：23落後芬蘭。

進入下半場，台灣隊有彭曉彤、徐玉蓮、許玟瑄等人跳出砍分，但在抓籃板還是不如人，尤其前三節打完都沒有任何進攻籃板，錯失許多二波進攻機會，讓我帶著7分落後前進決勝節。

徐玉蓮、許玟瑄都有得分進帳將比分追近，沒想到前三節外線都進不了的芬蘭，突然在決勝節找回手感，投進4顆三分球，比賽最後3鐘被擴大到14分，之後奮力追分卻難以弭平差距，也宣告比賽勝負。

台灣團隊投籃命中率36％，許玟瑄的9分最佳，徐玉蓮8分居次，黃柔甄、羅培甄各7分，林蝶有6分。芬蘭則有2人得分達雙位數，亞曼達（SEPPALA Teresa amanda）12分最佳。

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