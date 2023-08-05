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女足世界盃》宮澤日向破門獨居進球后 日本擊敗挪威晉級8強

2023/08/05 19:33

宮澤日向（右）在本屆賽事踢進5顆進球，成為目前本屆賽事進球數最多的選手。（路透）

〔中央社〕女子世界盃足球賽16強戰今天由日本對決挪威，本屆賽事至今未失一球的日本雖然首遭破門，但靠自家球員踢進兩球和對手烏龍球，最終以3比1晉級8強，接下來將對決美國或瑞典。

ESPN體育新聞網指出，日本於C組小組賽以5比0擊敗尚比亞、2比0擊敗哥斯大黎加、4比0擊敗西班牙，3戰未失一球；挪威則在A組小組賽以0比1敗給地主國之一紐西蘭、0比0逼和瑞士，6比0輾壓菲律賓。

日本今天開賽後展開猛烈攻勢，上半場第15分鐘，前鋒宮澤日向持球從側邊向場中傳球，這時衝來解救的挪威球員恩金（Ingrid Engen）卻出腳將球碰入了自家球門，讓日本以這記對手的烏龍球先馳得點。

僅過了5分鐘後，挪威中場芮登（Guro Reiten）頭錘破網追平比分來到1比1，這也是日本於本屆賽事首度遭到破門。

到了下半場第50分鐘，清水梨紗接到隊友傳球於禁區射門，為日本拿下第2分，這是她在本屆世界盃首次進球。宮澤日向又在下半場第81分鐘射進一球，最終日本3比1擊敗挪威，這也是宮澤在本屆賽事的第5顆進球。

宮澤日向於第81分鐘的這顆進球，使得她甩開德國隊長波普（Alexandra Popp），成為目前本屆賽事進球數最多的選手，也追平2011年日本隊拿下女足世界盃冠軍時，隊上神射手澤穗希的5顆進球紀錄。

這是日本隊第4度闖進女足世界盃8強，繼上屆2019年止步於16強後，日本女足隊正努力雪恥，接下來將對決美國與瑞典之間的勝者。

日本擊敗挪威挺進8強。（法新社）

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