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中職》廖健富「超車」暫居雙冠王！ 鋼龍10勝得再等等

2023/08/05 20:10

廖健富目前暫居打擊雙冠王。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿隊今繼續作客味全龍隊主場，雙方首局各拿1分，龍隊吉力吉撈．鞏冠3局下2分砲，幫助球隊一度領先。不過，猿隊7局上單局打下5分，包括陳俊秀關鍵長打和廖健富本季第14轟，猿隊終場8:4擊敗龍隊，龍隊全年度戰績目前和統一獅隊無勝差。

龍隊前3局有吉力吉撈連兩場開轟，4局再靠蔣少宏和張政禹安打得到1分。

5局下，猿隊將先發捕手宋嘉翔換下，由林泓育接替蹲捕，先發投手曾仁和就未曾再掉分數。曾仁和投7局送出4次三振、失4分，後3局未再被龍隊取分。

7局上，猿隊面對龍隊先發投手鋼龍，林泓育、林承飛和陳晨威連續安打，讓龍隊被迫換投，接手的王躍霖讓林立觸擊失敗，抓下第1個出局數後，卻被陳俊秀擊出長打，讓猿隊逆轉，此時廖健富再補上2分砲，這支全壘打不僅讓球隊進帳保險分，也讓他一舉超越獅隊林安可，目前暫居全壘打王。而原本有機會進帳本季第10勝的鋼龍，勝投得再等等。

除了「超車」獨居全壘打王，廖健富賽前原本和獅隊蘇智傑以49分並列打點王，龍隊劉基鴻47分在其後。劉基鴻今進帳1打點，廖健富開轟後，9局再擊出二壘打帶1分打點，單場3打點進帳，暫時獨居打點王。

樂天擊敗味全龍並列下半季龍頭。（記者林正堃攝）

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