U12台灣小將拚冠軍、樂天味全龍頭之爭 今日賽事預告與轉播

U12冠軍賽將上演「台美大戰」。（記者李惠洲攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播，首先第一場將上演道奇與教士的國西內戰，前場輸球的教士，推出王牌史奈爾（Blake Snell）登板，至於近況4連勝的道奇則尚未公布先發人選，究竟教士能否捍衛主場，抑或是道奇將再下一城，請鎖定轉播！

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而第二場同樣是水手和天使的美西內戰，水手派上25歲右投柯比（George Kirby），對決T.安德森（Tyler Anderson），誰能笑到最後，喜愛大聯盟的球迷一定要記得收看轉播！

U12世界盃少棒賽複賽已進入到最後一天賽程，季軍戰由委內瑞拉對上日本，冠軍賽為「台美大戰」，昨日遭到美國血洗的台灣，今日誓言雪恥，球迷一定要準時出現在電視機前，一同為台灣小將們加油！

中職部分，今日也有兩場賽事，樂天持續與味全爭奪龍頭位置，昨日上演逆轉秀的樂天，由黃子鵬力抗綺龍；另一場於新莊開打的統一富邦之戰，3連敗的統一，球隊將止敗任務交給古林睿煬，富邦則由陳仕朋應戰，究竟哪兩隊能獲勝，別忘了收看轉播！

此外，今日世大運也有網球、游泳、田徑等多項賽事，一起收看轉播，為選手們打氣支持！

MLB

08:30 道奇@教士 ELEVEN1

09:00 水手@天使 緯來體育、愛爾達體育1台、華視

中職

17:05 樂天桃猿@味全龍 緯來育樂

17:05 統一獅@富邦悍將 MOMOTV

U12

14:30 委內瑞拉@日本

18:30 美國@台灣

轉播:緯來體育、愛爾達體育1台

日職

16:00 歐力士@西武 ELEVEN1

BWF

11:00 澳洲公開賽 決賽

轉播：愛爾達體育3台

世大運

10:00 網球 獎牌賽

21:30 游泳 決賽（D-LIVE）

22:00 田徑 決賽（D-LIVE）

轉播：愛爾達體育2、3台

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