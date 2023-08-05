瓊斯盃》差點翻船！陳晏宇、陳薇安關鍵時刻進球 台灣藍險勝菲律賓

台灣藍陳晏宇。（記者方賓照攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣藍在瓊斯盃女子組的首場賽事打得驚心動魄，決勝節被對手打出11：0攻勢而遭逆轉，但靠著陳晏宇關鍵時刻的4罰命中，拿下全場最高20分，陳薇安比賽終了前27.7秒的中距離命中，以89：85險勝菲律賓，完成甜蜜復仇。

台灣女籃在6月亞洲盃敗給菲律賓，吞下隊史最難堪一敗，還破天荒降到二級，如今兩隊於瓊斯盃狹路相逢，儘管菲國未以完整陣容出擊，但主力潔丹尼爾（JACK DANIELLE ANIMAM）、貝兒娜迪諾（Afril Bernardino）都有隨隊。

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力求在主場扳回顏面的台灣藍，今天半場打完還以51：40領先，未料第四節在73：65時被對手連得11分逆轉，劉希曄投進超前三分球，之後菲國靠罰球逼成83平手，但陳晏宇最後1分鐘2罰命中超前比分，陳薇安在27.7秒投進中距離，接著陳晏宇再罰進2球，為比賽定調。

頭號功臣陳晏宇半場就拿15分，全場得20分，陳薇安拿15分，林育庭進帳13分。菲律賓有5人得分雙位數，珍妮（JANINE PONTEJOS）19分最佳，潔丹妮爾有13分。

台灣藍陳晏宇。（記者方賓照攝）

台灣藍陳薇安。（記者方賓照攝）

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