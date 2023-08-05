NBA》征戰籃壇18年！ 西班牙金童驚傳因「心理因素」暫別籃球

盧比歐（右）因心理因素將暫離球場。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士後衛「西班牙金童」魯比歐（Ricky Rubio）近日投下一枚震撼彈，他宣布自己因心理因素，不僅選擇辭退即將到來的世界盃籃球賽，同時也將暫停NBA職業生涯。

籃球天分極高的魯比歐成名甚早，14歲就開始四處征戰職業聯賽，2011年他正式登陸NBA，其穩定扎實的球風一直是灰狼不可或缺的重要戰力，只是投射問題始終無法解決，加上聯盟球風的改變，使他近幾季成為交易籌碼，輾轉爵士、太陽、灰狼、騎士等隊，2021-2022賽季還曾受到左膝十字韌帶撕裂大傷。

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或許是受到流年不利的打擊，讓魯比歐心灰意冷，即便與騎士還有剩餘2年1250萬美元的合約，魯比歐依舊宣布將暫別籃球，日前他透過西班牙籃協表示，「現階段決定停止我的職業活動，以照顧我的心理健康」。

而作為2019年西班牙能奪下世界盃冠軍的MVP，盧比歐也選擇離開本屆國家隊陣容，對此，他則進一步強調「我要感謝西班牙國家隊對我的支持、理解我的決定。今天比任何時刻更加有意義，謝謝。我請求尊重我的隱私，以便我可以面對這些時刻，並能夠在適當的時機提供更多訊息」。

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