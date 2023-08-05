佛光盃》紐西蘭男、女籃搭4強末班車 最強中西州大、政大決賽見？

紐西蘭男籃搭上晉級列車。（三好體協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕佛光盃大學籃球邀請賽今進行預賽最後廝殺，紐西蘭男籃以74：67打敗菲律賓佛光山光明大學，和紐西蘭女籃雙雙搭上晉級4強的末班車。

紐西蘭男籃與光明一戰，此仗是誰贏誰晉級，紐西蘭克服上半場11分落後，在下半場成功演出逆襲，以7分差取勝。紐西蘭教頭哈德頓（Leyton Haddleton）坦言，前1天慘敗給政大超過30分，讓球員有些沮喪，但他告訴球員們抬起頭，先專注在身體恢復上，與光明一戰上半場雖落後，下半場他們把重點放在優勢陣地戰中，得到更多出手機會，才能逆轉。

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男子組政治大學、紐西蘭、美國中西州立大學與名古屋學院，最大看點是政大、中西州立大學預計要在決賽狹路相逢，中西州大今天102：81大勝同樣沒輸過的名古屋學院，取得預賽3連勝，被視為最有機會威脅政大的強敵。

日本名古屋學院大學66：38打敗馬來西亞代表隊，在A組3連勝晉級4強，而同組的紐西蘭女籃、馬來西亞、地主佛光大學都是1勝2敗，比較得失分後，紐西蘭女籃以分組第2出線。女子組4強為名古屋學院與紐西蘭、世新大學與北市大學。

中西州大想在決賽挑戰台灣UBA三連霸王者政大。（三好體協提供）

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