晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

佛光盃》紐西蘭男、女籃搭4強末班車 最強中西州大、政大決賽見？

2023/08/05 22:43

紐西蘭男籃搭上晉級列車。（三好體協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕佛光盃大學籃球邀請賽今進行預賽最後廝殺，紐西蘭男籃以74：67打敗菲律賓佛光山光明大學，和紐西蘭女籃雙雙搭上晉級4強的末班車。

紐西蘭男籃與光明一戰，此仗是誰贏誰晉級，紐西蘭克服上半場11分落後，在下半場成功演出逆襲，以7分差取勝。紐西蘭教頭哈德頓（Leyton Haddleton）坦言，前1天慘敗給政大超過30分，讓球員有些沮喪，但他告訴球員們抬起頭，先專注在身體恢復上，與光明一戰上半場雖落後，下半場他們把重點放在優勢陣地戰中，得到更多出手機會，才能逆轉。

男子組政治大學、紐西蘭、美國中西州立大學與名古屋學院，最大看點是政大、中西州立大學預計要在決賽狹路相逢，中西州大今天102：81大勝同樣沒輸過的名古屋學院，取得預賽3連勝，被視為最有機會威脅政大的強敵。

日本名古屋學院大學66：38打敗馬來西亞代表隊，在A組3連勝晉級4強，而同組的紐西蘭女籃、馬來西亞、地主佛光大學都是1勝2敗，比較得失分後，紐西蘭女籃以分組第2出線。女子組4強為名古屋學院與紐西蘭、世新大學與北市大學。

中西州大想在決賽挑戰台灣UBA三連霸王者政大。（三好體協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。