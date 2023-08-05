世大運網球》我是代表台灣爭取金牌！許育修迫不及待亞運出擊

許育修（左起）與黃琮豪男雙奪金。（大專體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕成都世大運網球男雙金牌戰，頭號種子許育修／黃琮豪穩健出擊，2個6：3輕取捷克第6種子傑爾馬（Jan Jermar）／史凱蘭卡（Victor Sklenka） ，為台灣贏得睽違10年的男雙金牌，賽後許育修表示，首度參與世大運的感受相當特別，「因為我是代表台灣爭取金牌！」對於９月杭州亞運重頭戲更充滿無限期待。

現年24歲的許育修，從小打網球長大，轉戰職業多年，過去兩屆世大運卻都因為排名不足或者組軍縮編，接連無緣共襄盛舉。直到如今才總算首度為國出征，自嘲大器晚成的他卻一鳴驚人，不但拿手男雙攜手學弟黃琮豪強勢奪金，混雙也與國立體大同學吳芳嫺合拍過關斬將，順利挺進週日決戰，即將強碰中國地主湯千慧／金雨全。

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志在雙金的許育修信心滿滿，也做足面臨絕對客場劣勢的心理準備，「中央球場觀眾肯定為自己人一面倒加油，壓力多少會有，我覺得還是做好自己，我們越打越好，只要把應有水準發揮出來，應該很有機會。」

這次世大運，讓習慣獨自巡迴世界各地打拚職業網賽的許育修，深刻體驗到團隊合作互助，以及綜合國際運動賽會的不同之處，「感覺很難得也非常新鮮，尤其能與各個國家、許多不同種類的運動選手住在同一區。更重要的是，世大運不只為了個人比賽，還肩負著替台灣爭取榮譽的責任，希望金牌能與所有同胞分享。」

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