MLB》張育成打擊熄火策動2雙殺！ 紅襪9下致命跑壘失誤吞3連敗

張育成。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪今日續戰藍鳥,台灣好手張育成全場3打數熄火,中斷連3戰敲安,終場紅襪以4:5敗給藍鳥,苦吞3連敗。

張育成昨日敲出本季第6轟,今日繼續先發上陣,打第9棒守游擊,首打席遭到三振,5下第二打席形成二壘滾地出局,7下再度上場,打出三壘滾地出局。

張育成此戰3打數繳白卷,吞下1K,賽後打擊率為0.165,至於守備方面依然穩健,有參與3次雙殺守備,其中2次是由張育成所策動。

紅襪前8局攻勢串聯不佳,僅在4下靠著德弗斯(Rafael Devers)的3分砲進帳分數,比賽8局打完時,紅襪陷入3:4落後。藍鳥9上攻勢再起,基爾梅爾(Kevin Kiermaier)在滿壘時敲安建功,幫助球隊添加1分保險分。

紅襪9下最後反撲,先靠著烏里耶斯(Luis Urias)在1出局一三壘有人情況下,掃出適時安打追回1分,雙方剩下1分差距,紅襪繼續攻佔一二壘,接著王康納(Connor Wong)擊出中外野深遠飛球出局,二壘跑者馬怪爾(Reese McGuire)以為會形成安打,竟頭也不回的往前衝,最後離壘過遠回不去,成為第3個出局數,紅襪發生致命跑壘失誤,葬送反攻機會,吞下3連敗。

UNBELIEVABLE! After Luis Urias cut it to a 5-4 game, Connor Wong hit a deep fly ball to the monster. But Kevin Kiermaier makes the catch at the wall and turns the game ending double play! pic.twitter.com/QbE5jWEw7C