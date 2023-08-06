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MLB》張育成打擊熄火策動2雙殺！ 紅襪9下致命跑壘失誤吞3連敗

2023/08/06 07:54

張育成。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今日續戰藍鳥，台灣好手張育成全場3打數熄火，中斷連3戰敲安，終場紅襪以4：5敗給藍鳥，苦吞3連敗。

張育成昨日敲出本季第6轟，今日繼續先發上陣，打第9棒守游擊，首打席遭到三振，5下第二打席形成二壘滾地出局，7下再度上場，打出三壘滾地出局。

張育成此戰3打數繳白卷，吞下1K，賽後打擊率為0.165，至於守備方面依然穩健，有參與3次雙殺守備，其中2次是由張育成所策動。

紅襪前8局攻勢串聯不佳，僅在4下靠著德弗斯（Rafael Devers）的3分砲進帳分數，比賽8局打完時，紅襪陷入3：4落後。藍鳥9上攻勢再起，基爾梅爾（Kevin Kiermaier）在滿壘時敲安建功，幫助球隊添加1分保險分。

紅襪9下最後反撲，先靠著烏里耶斯（Luis Urias）在1出局一三壘有人情況下，掃出適時安打追回1分，雙方剩下1分差距，紅襪繼續攻佔一二壘，接著王康納（Connor Wong）擊出中外野深遠飛球出局，二壘跑者馬怪爾（Reese McGuire）以為會形成安打，竟頭也不回的往前衝，最後離壘過遠回不去，成為第3個出局數，紅襪發生致命跑壘失誤，葬送反攻機會，吞下3連敗。

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