MLB》韋蘭德「回娘家」7局好投吞敗！洋基左投歸隊狂飆8K退太空人

韋蘭德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基迎戰太空人的系列戰第三戰，3屆塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）迎來回鍋休士頓的首場先發，繳出7局失2分的好投，無奈自家打線遭到洋基傷癒歸隊的明星左投柯提斯（Nestor Cortes）與牛棚封鎖，終場以1：3敗下陣。

韋蘭德於台灣時間2日被大都會交易回老東家，如今再度披上太空人戰袍面對條紋軍，首局就送出2次四壞保送，不過他飆出三振解危機；2局下開局又接連被敲安攻佔二、三壘，接著被沃爾普（Anthony Volpe）打出高飛犧牲打失掉第1分。

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3局下韋蘭德很快抓下2出局，但被史坦頓（Giancarlo Stanton）敲出二壘安打，下一棒拉梅修（DJ LeMahieu）又擊出中外野平飛安打，不過中外野手杜邦（Mauricio Dubon）大秀雷射肩，在本壘前將慢跑的史坦頓刺殺，讓韋蘭德安全下庄。

韋蘭德在5局下又遭到包爾斯（Jake Bauers）的陽春砲狙擊，但他回穩後再繳出2個無失分的半局，最終他用97球投完7局，被敲出7支安打包含1轟，送出4次三振與2次保送失2分。無奈退場時仍處1分落後，而打線也沒有給這位昔日老戰友幫忙，最終苦吞本季第6敗。

而洋基明星左投柯提斯今也迎來自台灣時間6月7日進傷兵名單後的首場先發，他在局數受限制下力投4局用64球，僅被敲出1支安打，就是艾圖維（Jose Altuve）的本季第8轟，狂飆8K另有1保送僅失1分，加上洋基牛棚動用4位投手力保不失，以及托瑞斯（Gleyber Torres）8局下陽春砲添加保險分，擊退太空人捍衛主場。

柯提斯。（法新社）

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