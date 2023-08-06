晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》後援戰力異動！天使牛棚奇兵遭指定讓渡

2023/08/06 08:32

韋伯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕根據《橙縣紀事報》報導，天使今將牛棚右投韋伯（Jacob Webb）指定讓渡，他的空缺將由左投羅森柏格（Kenny Rosenberg）取代。

即將在月底滿30歲的韋伯於2019年登上大聯盟，當時他效力勇士，該年32.1局投球防禦率僅1.39，接下來2黏合季出賽42場，防禦率也是相當穩定的3.25。然而2022年從小聯盟出發的他卻表現下滑，在3A的35.2局防禦率高達6.06，最終在6月被剔除球員名單。

去年11月，成為自由球員的韋伯與天使簽下小聯盟合約，他在今年5月被拉上大聯盟，連續2個月都繳出優異表現，至今為天使出賽29場比賽，吃下31.2局，防禦率3.98。不過較令人擔憂的是他生涯9.6%的保送率，在今年上升至14.3%。

天使接下來有7天可以決定是否將韋伯釋出或降回3A，《MLBTR》分析，即將滿30歲的韋伯應該會拒絕回到小聯盟，選擇成為自由球員。儘管他本季的控球疑慮有些堪憂，但對於希望加強牛棚戰力的球隊來說，仍是相當有趣的人選。

而取代韋伯的28歲左投羅森柏格在去年首度站上大聯盟，累積10.2局投球，防禦率4.22。這將是羅森柏格本季首次在大聯盟出賽，本季他在3A定位為先發，由於他身處的太平洋岸聯盟（Pacific Coast League）為打擊聯盟，導致他帳面4.93的防禦率偏高，但有著27.8%的奪三振率，不過保送率也有10.7%，他將加入巴雷亞（Jaime Barria）成為天使未來長中繼角色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。