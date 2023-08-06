MLB》後援戰力異動！天使牛棚奇兵遭指定讓渡

韋伯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕根據《橙縣紀事報》報導，天使今將牛棚右投韋伯（Jacob Webb）指定讓渡，他的空缺將由左投羅森柏格（Kenny Rosenberg）取代。

即將在月底滿30歲的韋伯於2019年登上大聯盟，當時他效力勇士，該年32.1局投球防禦率僅1.39，接下來2黏合季出賽42場，防禦率也是相當穩定的3.25。然而2022年從小聯盟出發的他卻表現下滑，在3A的35.2局防禦率高達6.06，最終在6月被剔除球員名單。

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去年11月，成為自由球員的韋伯與天使簽下小聯盟合約，他在今年5月被拉上大聯盟，連續2個月都繳出優異表現，至今為天使出賽29場比賽，吃下31.2局，防禦率3.98。不過較令人擔憂的是他生涯9.6%的保送率，在今年上升至14.3%。

天使接下來有7天可以決定是否將韋伯釋出或降回3A，《MLBTR》分析，即將滿30歲的韋伯應該會拒絕回到小聯盟，選擇成為自由球員。儘管他本季的控球疑慮有些堪憂，但對於希望加強牛棚戰力的球隊來說，仍是相當有趣的人選。

而取代韋伯的28歲左投羅森柏格在去年首度站上大聯盟，累積10.2局投球，防禦率4.22。這將是羅森柏格本季首次在大聯盟出賽，本季他在3A定位為先發，由於他身處的太平洋岸聯盟（Pacific Coast League）為打擊聯盟，導致他帳面4.93的防禦率偏高，但有著27.8%的奪三振率，不過保送率也有10.7%，他將加入巴雷亞（Jaime Barria）成為天使未來長中繼角色。

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