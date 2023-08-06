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MLB》緊咬大谷翔平！勇士重砲驚人180KM暴力彈 本季第38轟出爐

2023/08/06 08:51

〔體育中心／綜合報導〕炸裂！勇士明星重砲歐森（Matt Olson）今日對戰小熊夯出一發2分砲，本季第38轟出爐，持續緊咬全壘打王大谷翔平。

歐森今天在9上開砲，狙擊小熊終結者阿佐雷（Adbert Alzolay），逮中一顆失投87.6英哩滑球，大棒一揮夯出中外野方向2砲，擊球初速111.9英哩（約180公里）、飛行距離423英呎，幫助球隊追至6：8落後，但後續隊友未能延續攻勢，終場勇士反撲未果以6：8輸球，中斷3連勝。

歐森。（USA TODAY Sports）

歐森此戰5打數敲1安，連續3場比賽有安打，賽後打擊率為0.262。歐森本季已累積38轟，持續獨居國聯全壘打王，全聯盟排名第二，僅次大谷翔平的40轟。

小熊今日火力兇猛，1下就鯨吞5分大局奠定勝基，團隊全場敲出3轟砲聲隆隆，賽後戰績為57勝54敗，暫居國聯中區第三。

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