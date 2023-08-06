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MLB》曾2度挨球吻後引發全武行！王維中前隊友遭運動家DFA

2023/08/06 09:07

勞瑞安諾。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕運動家今宣布將29歲資深外野手勞瑞安諾（Ramon Laureano），大聯盟生涯6年都在奧克蘭度過的他，也曾在2019年時與現役味全龍王牌左投王維中當過隊友，以守備見長的他曾多次上演外野雷射肩助殺，還曾在對戰太空人的比賽中單場2度埃球吻後引發全武行。

運動家近年陸續將主力兜售，勞瑞安諾也成為唯一的中流砥柱，然而他今年打出令人失望的賽季，在64場比賽中僅繳出.213/.280/.364的打擊三圍，OPS+也僅有84，累積6轟與8次盜壘。其打擊三圍遠低於生涯的.251/.324/.444，且他的被三振率與強擊球比例（Hard-hit Rate）接寫下成涯最差成績。

不過勞瑞安諾生涯面對左投的進攻指數達0.790，自2021年後對右打得進攻指數則從未超過0.700。他現在正在讓渡名單中，或許能吸引到某些需要「左打殺手」的球隊將其撿走。

2020年台灣時間8月10日，勞瑞安諾在面對太空人的比賽中單場2度挨球吻，當場質疑對方故意砸人，並在上一壘後與太空人休息室互嗆，最終兩隊爆發全武行。

除了將勞瑞安諾指定讓渡外，運動家還將魏德（Tyler Wade）下放3A，並將捕手潘尼亞（Manny Pena）釋出。運動家進入今天之前的戰績為30勝80敗，為全大聯盟最差。

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