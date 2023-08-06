MLB》疑壘間肢體接觸釀衝突 白襪與守護者兩球星上演拳擊戰（影音）

拉米瑞茲（左）與安德森發生肢體衝突。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪今作客挑戰守護者發生意外插曲，兩隊看板球星安德森（Tim Anderson）與拉米瑞茲（Jose Ramirez）在壘間一次交鋒中疑似發生肢體接觸引發口角，最後更釀成兩隊清空板凳的火爆衝突。

6局下時，拉米瑞茲採頭部滑壘的方式上二壘，並剛好撲在安德森的胯下；而安德森則是在觸殺的過程中將拉米瑞茲的頭盔打掉，兩人似乎對此都產生不滿，隨即引發口角，一轉眼間情況越演越烈，兩人都握起拳頭，在棒球場上演拳擊大戰，板凳也隨之清空。

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安德森與拉米瑞茲雙雙出拳，隊友們也簇擁而上將各自球星架開，隨後兩隊稍微冷靜了下來，但不到一會兒，雙方人馬又爆發了第二次的推擠與衝突。隨後安德森與拉米瑞茲都遭到驅逐出場，白襪總教練葛里佛（Pedro Grifol）、守護者總教練法蘭柯納（Terry Francona）與三壘指導教練薩柏（Mike Sarbaugh）也都被趕出場。

根據《NBC Sports Chicago》報導，衝突導火線似乎發生在4局，守護者羅奇歐（Bryan Rocchio）安全滑上二壘，但經挑戰後改判出局，然而過程中二壘手安德森疑似用手套將羅奇歐的手從壘包撥開後再觸殺，此舉進而引發守護者教練與球員不滿。

在這場「拳賽」中，拉米瑞茲似乎成功「擊倒」安德森，但無論是誰贏得這場鬥爭，兩人未來恐怕都將免不了面臨禁賽處分。

It's fight night in Cleveland pic.twitter.com/3NEIpBEbSf — White Sox Talk （@NBCSWhiteSox） August 6, 2023

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