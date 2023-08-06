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MLB》挑戰史無前例二刀流神話！ 大谷翔平下回登板時間出爐

2023/08/06 10:24

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕據日媒報導，天使二刀流球星大谷翔平下回登板時間出爐，將在台灣時間8月10日於主場出戰巨人隊，挑戰本季第10勝，同時力拚史無前例壯舉。

大谷上回站上投手丘是在前天對決水手，但因右手中指抽筋影響，僅投4局用59球緊急退場，對於近期抽筋狀況頻繁，大谷賽後坦言，應該是疲勞的緣故，至於是否需要跳過一場先發會再和教練團討論。

不過今日天使總教練奈文（Phil Nevin）表示，大谷下回登板時間確定，會在台灣時間8月10日對戰巨人，這意味著大谷沒有跳過一場先發，仍按照「中5日」節奏上場投球，奈文也說道，大谷看起來狀態不錯，沒有大礙。

大谷翔平去年拿下15勝、敲出34轟，成為自1918年「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）後，大聯盟首位達成單季「10勝、10轟」紀錄的選手，大谷若連2年達成雙位數「勝投、全壘打」里程碑，將是大聯盟史上第一人，目前大谷已敲出40轟，投手方面拿下9勝，聽牌史無前例偉業。

大谷本季已登板21場，成績9勝5敗、防禦率3.32，累積124.2局投球，狂飆160次三振，每局被上壘率為1.07。

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