世大運》統戰小動作多多！女籃被虧「省隊」 球衣有台灣不行

近日世大運女籃賽事，地主中國隊擊敗台灣隊後，賽後現場播放《相親相愛的一家人》，中共官媒宣傳這是給「省隊」送上暖心掌聲。（翻攝微博）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕本屆世界大學運動會在中國四川省成都舉行，台灣隊連日被中共官媒稱為「中國台北」隊，近日女籃賽事中，地主中國隊擊敗台灣隊，賽後現場播放《相親相愛的一家人》，中共官媒竟稱這是給「省隊」暖心掌聲；我官員批評，中共不斷藉世大運統戰宣傳，先前當地台辦還對我國男子排球隊員練習球衣上出現「台灣」有意見。

知情官員透露，中共不斷搞小動作，中國官媒報導以「中國台北」名稱矮化我代表隊，連男子排球代表隊到成都練球時，有球員穿著「台灣」意象的衣服也不行，當地台辦就有意見了，還請台商協會轉達不滿。不過，我方並未理會中共這種無理要求。

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在女排方面，台灣隊開幕式掌旗官「排球甜心」廖苡任在中國社群掀起討論，不少中國網友「翻牆」到Instagram一睹她的甜美笑容，後傳出廖曾發「出國比賽」的限時動態，讓部分中國人崩潰號召出征「台獨甜心」；她事後以限動澄清，網路瘋傳那一張截圖，根本不是她本人。

「小粉紅」出征廖苡任之外，台灣選手孫家閎近日拿下世大運武術男子太極拳項目金牌，出賽時場上播放的配樂也被網友搜出是中國愛國歌曲《我愛你，中國》，此曲曾於中華人民共和國成立70周年時，被中共中宣部評選為慶祝國慶的優秀歌曲。

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