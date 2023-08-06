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MLB》9下離譜跑壘失誤葬送紅襪反攻！ 馬怪爾自責：令人沮喪...

2023/08/06 11:40

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今以4：5敗給藍鳥，苦吞3連敗，跌至美聯東區爐主，在9下發生致命跑壘失誤的馬怪爾（Reese McGuire），賽後也還原當下狀況。

紅襪9下有大好反撲機會，在4：5落後、1出局一二壘有人情況下，王康納（Connor Wong）擊出中左外野深遠飛球出局，二壘跑者馬怪爾（Reese McGuire）以為會形成安打，振奮的高舉右手頭也不回的往前衝，最後離壘過遠回不去，直接「送禮」給對手，成為比賽最後一個出局數。

馬怪爾。（法新社）

賽後受訪時，馬怪爾談到自己的離譜跑壘失誤，他直呼：「我簡直不敢相信，我認為這是一發全壘打，或者至少是打在牆上的安打，這說明了我的判斷失誤。」

馬怪爾表示：「這球運氣真的不好，我們在9下打出氣勢，在對決史萬森（Erik Swanson）時串聯出安打，我認為這球會一棒說再見，所以這是一種令人沮喪的出局方式。」

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