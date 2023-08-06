MLB》洋基交易大限靜悄悄 官網撰文點出往後關鍵X因子

官網撰文點出洋基網後賽季的X因子。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕不少球隊在交易大限前大進補，太空人迎回韋蘭德（Justin Verlander），遊騎兵交易來薛哲（Max Scherzer），天使為了大谷翔平大肆補強。然而也有幾支球隊卻靜悄悄，官網今撰文點出7支沒有重大交易球隊往後的X因子，其中洋基的X因子為明星左投羅冬（Carlos Rodon）。

以往皆會做出重大交易的洋基，今年卻在交易大限前僅小修小補，交易來後援投手米德爾頓（Keynan Middleton），以及前大物投手豪爾德（Spencer Howard），持續在已經夠強大的牛棚補充戰力，卻沒有針對本季低迷的打線做補強。

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官網指出，考量到洋基進攻端的疑慮，要選出一位表現不佳的打者，如拉梅修（DJ LeMahieu）、沃爾普（Anthony Volpe）或巴德（Harrison Bader）作為往後的球隊X因子看似合理。但官網認為單一位打者並無法解決洋基的問題，因此在塞維里諾（Luis Severino）持續掙扎，赫曼（Domingo German）因酗酒治療缺席下，明星左投羅冬的表現將比以往任何時刻都還重要。

羅冬。（資料照，美聯社）

洋基在休季與羅冬簽下一份六年1.62億美元（約51億新台幣）鉅約，期盼他與柯爾（Gerrit Cole）鞏固輪值一、二號先發，然而他因傷從開季就缺席3個多月，回歸後的5場先發防禦率高達6.29，與去年在巨人178局中投出237K、防禦率2.88的王牌左投大相逕庭。官網表示，若舊金山版本的羅冬在緊要關頭現身，無論進攻是否有甦醒，洋基都還是有闖進季後賽的一線生機。

另外6隊的X因子，分別為勇士王牌左投佛里德（Max Fried）、巨人明星外野手康佛托（Michael Conforto）、水手明星外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）、紅人老將一壘手沃托（Joey Votto）、紅襪前塞揚強投塞爾（Chris Sale）與雙城明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）。

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