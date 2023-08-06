晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》老同學又開轟也沒用！大谷4打數繳白卷、天使不敵水手吞5連敗

2023/08/06 12:14

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使主場迎戰水手系列戰第三戰，二刀流巨星大谷翔平今4打數繳白卷，即便老同學葛里查克（Randal Grichuk）敲出回鍋第2轟，但水手在年輕強投柯比（George Kirby）7局超優質先發壓制下，終場以3：2擊敗天使，收下4連勝。

天使先發投手安德森（Tyler Anderson）在3局上兩出局一、二壘有人時，一顆外角變速球遭到水手少主J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez）二壘安打狙擊，不過他也就掉這2分，最終投完5局被敲2支安打，送出6次三振與3次保送。第二任中繼投手索利安諾（Jose Soriano）在8局下被法蘭斯（Ty France）又被敲出帶1分打點安打，天使9局打完1：3落後。

柯比今用99球投完7局，飆出5次三振，僅被打3支安打，包含3局下葛里查克的陽春砲，失掉1分自責分。9局下天使最後反攻，祖利（Brandon Drury）在兩出局一、三壘有人時敲出場地二壘安打追回1分，眼看有望逆轉戰局，但下一棒倫弗洛（Hunter Renfroe）連揮三球遭到三振，最終天使1分差落敗，柯比收下本季第10勝。

大谷翔平在9局下一度有機會選到四壞保送，但主審在1好3壞時，對水手終結者穆諾（Andres Munoz）一顆好球帶外側的外角滑球舉起右手，逼得大谷回到打擊區，接著大谷又追打差不多位置的滑球，揮空遭到三振。此役他4打數0安打，慘吞2K，賽後打擊率0.307。天使近期吞下5連敗，自交易大限後還未贏過球，目前56勝56敗的戰績離美聯第三張外卡已落後多達6場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。