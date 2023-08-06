MLB》老同學又開轟也沒用！大谷4打數繳白卷、天使不敵水手吞5連敗

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使主場迎戰水手系列戰第三戰，二刀流巨星大谷翔平今4打數繳白卷，即便老同學葛里查克（Randal Grichuk）敲出回鍋第2轟，但水手在年輕強投柯比（George Kirby）7局超優質先發壓制下，終場以3：2擊敗天使，收下4連勝。

天使先發投手安德森（Tyler Anderson）在3局上兩出局一、二壘有人時，一顆外角變速球遭到水手少主J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez）二壘安打狙擊，不過他也就掉這2分，最終投完5局被敲2支安打，送出6次三振與3次保送。第二任中繼投手索利安諾（Jose Soriano）在8局下被法蘭斯（Ty France）又被敲出帶1分打點安打，天使9局打完1：3落後。

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柯比今用99球投完7局，飆出5次三振，僅被打3支安打，包含3局下葛里查克的陽春砲，失掉1分自責分。9局下天使最後反攻，祖利（Brandon Drury）在兩出局一、三壘有人時敲出場地二壘安打追回1分，眼看有望逆轉戰局，但下一棒倫弗洛（Hunter Renfroe）連揮三球遭到三振，最終天使1分差落敗，柯比收下本季第10勝。

大谷翔平在9局下一度有機會選到四壞保送，但主審在1好3壞時，對水手終結者穆諾（Andres Munoz）一顆好球帶外側的外角滑球舉起右手，逼得大谷回到打擊區，接著大谷又追打差不多位置的滑球，揮空遭到三振。此役他4打數0安打，慘吞2K，賽後打擊率0.307。天使近期吞下5連敗，自交易大限後還未贏過球，目前56勝56敗的戰績離美聯第三張外卡已落後多達6場。

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