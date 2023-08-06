世大運網球》可惜！楊亞依遭中國地主逆轉 屈居女單銀牌

楊亞依。（大專體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕成都世大運網球女單決戰，台灣第3種子楊亞依先盛後衰，6：2、1：6、1：6遭到中國地主郭涵煜大逆轉，抱憾屈居女單銀牌，也未能替隊友梁恩碩甜蜜復仇。

今年6月台塑盃女單連2週封后的楊亞依，生涯首度角逐世大運，展現初生之犢銳氣，直落2連闖4關，WTA女單排名291的「台灣三姊 」，週日面對25歲、暫居571席的郭涵煜，錯失首盤到手優勢，激戰1小時37分鐘落敗，無緣繼1997年西西里王思婷、1999年帕瑪李慧芝、2015年光州張凱貞之後，為台灣贏得史上第4面世大運女單金牌。昨４強戰，台灣第2種子「小鋼砲」梁恩碩受爭議判決影響，就敗給郭涵煜無緣決賽，只能並列銅牌。

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女單決賽楊亞依率先破發，強力正手拍壓制郭涵煜，第7局再度突破，形成5：2 ，僅花27分鐘先馳得盤。次盤郭涵煜重整旗鼓，提升第1發進球率，並針對楊亞依反拍攻擊，接連雙破取得5 ：0，順勢扳回一城。年輕台將士氣頓挫，進攻節奏也被老經驗對手掌握，決勝盤第3、５、7局連遭破發，陷入被動劣勢，苦苦追趕不成，處女秀銀恨。

網球是台灣世大運傳統大金庫，今年已延續連十屆鍍金的優良傳統，目前2金1銀1銅，混雙和女團還有機會增添金喜，媲美2017年台北世大運4金1銀2銅的最佳戰績。

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