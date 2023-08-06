晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

世大運網球》可惜！楊亞依遭中國地主逆轉 屈居女單銀牌

2023/08/06 11:52

楊亞依。（大專體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕成都世大運網球女單決戰，台灣第3種子楊亞依先盛後衰，6：2、1：6、1：6遭到中國地主郭涵煜大逆轉，抱憾屈居女單銀牌，也未能替隊友梁恩碩甜蜜復仇。

今年6月台塑盃女單連2週封后的楊亞依，生涯首度角逐世大運，展現初生之犢銳氣，直落2連闖4關，WTA女單排名291的「台灣三姊 」，週日面對25歲、暫居571席的郭涵煜，錯失首盤到手優勢，激戰1小時37分鐘落敗，無緣繼1997年西西里王思婷、1999年帕瑪李慧芝、2015年光州張凱貞之後，為台灣贏得史上第4面世大運女單金牌。昨４強戰，台灣第2種子「小鋼砲」梁恩碩受爭議判決影響，就敗給郭涵煜無緣決賽，只能並列銅牌。

女單決賽楊亞依率先破發，強力正手拍壓制郭涵煜，第7局再度突破，形成5：2 ，僅花27分鐘先馳得盤。次盤郭涵煜重整旗鼓，提升第1發進球率，並針對楊亞依反拍攻擊，接連雙破取得5 ：0，順勢扳回一城。年輕台將士氣頓挫，進攻節奏也被老經驗對手掌握，決勝盤第3、５、7局連遭破發，陷入被動劣勢，苦苦追趕不成，處女秀銀恨。

網球是台灣世大運傳統大金庫，今年已延續連十屆鍍金的優良傳統，目前2金1銀1銅，混雙和女團還有機會增添金喜，媲美2017年台北世大運4金1銀2銅的最佳戰績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。